НАТО потеряла новейшую российскую подлодку в водах Норвегии

Норвегия совместно с Германией, Францией, Канадой и США вели интенсивную охоту на «русскую подлодку». В операции были задействованы самолеты патрульной авиации и прочая военно-морская техника, сообщает портал Aldrimer.no.

По словам источников в НАТО, силы оборонного блока нацелены на поиск российской ударной подлодки класса «Ясень». Предположительно это - субмарина № 2 «Казань» (K-561), спущенная на воду на верфи «Севмаш» в Северодвинске только 31 марта. Подлодка № 1 класса «Ясень» — «Северодвинск» (K-560), сошла со стапелей в июне 2010 года, но на вооружение поступила в декабре 2013 года — после трех лет испытаний в море.

США и Британия в Северной Атлантике располагают группой авианосцев. В нее входят американский авианосец USS George H.W. Bush и британский HMS Queen Elizabeth (R08), два британских фрегата, американский ракетный крейсер и эсминец. Командование ВМФ придало авианосной группе норвежский фрегат KNM Helge Ingstad.

«Вероятно, российская подлодка какое-то время находилась в районе для того, чтобы отслеживать перемещения и операции авианосной группы. Американо-британское авианосное соединение с 1 по 10 августа проводило в Северной Атлантике учения Saxon Warrior 2017. Целью учений была отработка действий в случае возникновения кризисных ситуаций и действий для выявления новых угроз», — сообщает издание.

То, что сейчас контроль над местонахождением подлодки ВМФ РФ потерян, есть большая головная боль для НАТО, говорят собеседники Aldrimer.no.