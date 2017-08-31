Северная Корея не стала исполнять своего обещания выпустить ракеты в сторону американского острова Гуам, зато напугала японцев: баллистическая ракета «Хвасон-12» пролетела над островом Хоккайдо и, распавшись на три части, упала за Японскими островами.

Соседи КНДР и Соединенные Штаты сильно возмущены этим шагом и призывают к усилению давления на Пхеньян, но как добиться остановки северокорейской ракетной программы никто не знает. Только в этом году КНДР совершила 14 ракетных пусков, два из которых стали неприятным сюрпризом, поскольку это были межконтинентальные баллистические ракеты.

Последний пуск осуществлен ракетой среднего радиуса действия, но направление и траектория запуска были выбраны дерзко, с очевидной целью продемонстрировать сохраняющуюся готовность жестко отвечать на недружественные действия соперников.

И госсекретарь Тиллерсон, и президент Трамп высказывали удовлетворение сдержанностью руководства КНДР после того, как не последовало объявленных запусков в сторону Гуама. Но при этом США и Южная Корея не отменили масштабных ежегодных учений, которые очень раздражают Пхеньян. И не только Пхеньян.

Спикер внешнеполитического ведомства Китая Хуа Чаньйинг прямо заявил: «Хорошенько подумайте, кого следует винить. В то время как Китай призывает все стороны к сдержанности, одна сторона проводит постоянные военные учения, а вторая регулярно осуществляет ракетные пуски». Китая очень беспокоит нынешняя ситуация, если не сказать злит. Любое обострение ударит по Поднебесной, на нее лягут тяготы содержания миллионов беженцев и гуманитарная поддержка голодный и бездомных, не говоря уже об экологическом кризисе, если, не дай бог, будет применено ядерное оружие.

Никто, конечно, его применять не хочет, но когда конфликт разгоняется, у него появляется собственная логика, и никаких страшных вариантов развития исключать нельзя. И что важно, фактором, повышающим тревогу за возможное негативное развитие ситуации, является в первую очередь не столько северокорейское руководство, сколько Дональд Трамп, у которого сочетается отсутствие всякого внешнеполитического, не только кризисного опыта, с желанием продемонстрировать свою силу. Он эдакий альфа-самец в политике, включая международную политику.

При этом средства стандартного давления на Северную Корею уже практически исчерпаны. Введенные в начале августа санкции Совбеза ООН бьют по всем отраслям северокорейского экспорта, обеспечивающим приток в страну твердой валюты.

Есть еще возможность прекратить поставки в КНДР энергоносителей, идущих из Китая, но Пекин категорически против этого шага, который, по мнению китайского руководства, приведет к гуманитарной катастрофе, которая, как уже сказано, ляжет большей частью на плечи Китая.

Дональд Трамп уже в очередной раз выступил с заявлением, что рассматриваются буквально все варианты решения проблемы, намекая и на военный путь, и это ничуть не разряжает обстановку. Представительница США при ООН Никки Хейли заявила, что должно произойти «что-то серьезное», имея в виду новое чрезвычайное собрание Совета безопасности ООН, созванное по требованию Японии и США. Но пока никаких средств убедительного воздействия на Пхеньян у руководства ведущих стран мира нет. Максимум, что смогли предложить эксперты – запустить ракеты «Томагавк», чтобы они угрожающе пролетели над столицей Северной Кореи. Очень страшно. Между тем разведка Южной Кореи обнаружила, что их проблемные соседи уже все подготовили для нового испытания ядерного оружия. И кто или что сможет им помешать его провести? Уже очевидно, никто и ничто. И даже Дональд Трамп.