В интересах Азербайджана, чтобы на предстоящих выборах в Бундестаг победила партии Ангелы Меркель ХДС, а не СДПГ во главе с Мартином Шульцем, - полагает политолог Фархад Мехтиев.

Обосновывая haqqin.az свое мнение, политолог отметил, что внешняя политика ХДС, личная позиция Меркель в отношении Азербайджана известны и не сопряжены с какими-то разногласиями.

А вот Шульц стремится встряхнуть германское общество, произвести какие-то политические перемены в ФРГ, как считает немецкий политик, дела обстоят из рук вон плохо.

«Позиция Шульца в отношении восточноевропейских стран вообще весьма туманна. А в отношении стратегического партнера Азербайджана - Турции он настроен откровенно негативно. Шульц даже обещал в случае своей победы ввести экономические санкции против Турции.

Вместе с тем президент Эрдоган не очень-то опасается угроз лидера СДПА. Германия, несомненно, правовое государство, и Берлин не может, подобно Москве, воспрепятствовать отдыху немецких туристов на турецких курортах. Хотя при особом желании и Шульц способен нанести ощутимый урон турецкой экономике», - размышляет Ф.Мехтиев.

Политолог считает, что поддержка Шульца увеличивается на фоне всплеска активности правых и националистов Германии. «Активность ультра увеличивает шансы популистов», - уверен он.