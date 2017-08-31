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Россия без ума от приказа министра Микаила Джаббарова официальное заявление

Автор: Московское бюро haqqin.az 

«То, что в Азербайджане, как в столице, так и в регионах, решено продолжить и интенсифицировать углубленное обучение детей русскому языку, – очень хорошая новость. Такое решение невозможно переоценить. Оно является показателем доверия к России, отражает планы на крепкие отношения между нашими странами и в будущем. И оно принесёт, безусловно, огромную пользу как азербайджанцам, так и россиянам», - заявил в беседе с haqqin.az глава межпарламентской группы дружбы Россия - Азербайджан, депутат Государственной думы РФ Дмитрий Савельев, комментируя подписание министром образования Азербайджана Микаилом Джаббаровым приказа о продолжении проекта «Интенсивное обучение русскому языку».

«С одной стороны, русский язык откроет перед юными азербайджанцами новые возможности - например, обучения в российских вузах, организации в будущем совместных бизнес-проектов. С другой – станет надежным фундаментом для построения дружеских добрососедских отношений с россиянами. Кроме того, изучение русского языка означает близкое знакомство с богатым русским литературным наследием. Это, вне всякого сомнения, также послужит более глубокому пониманию друг друга, укреплению братских взаимоотношений между нашими народами!», - цитирует haqqin.az Д.Савельева.

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