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Азербайджанцы пьют отравленную воду из Дагестана к вниманию правительства!

Автор: Лятиф Мустафаев 

Ежегодно в Ахты-чай, приток Самура, в большом количестве попадают ионы тяжелых металлов. И именно эту воду потребляет местное население, а также жители Баку и севера Азербайджана, куда ее доставляют посредством Самур-Абшеронского канала. Что касается Баку, то есть данные, что эту воду получают треть горожан столицы. Эта проблема затронута в последнем номере журнала лезгинской культуры «Алам».

Речь идет о двух десятках штолен и рудопроявлений в меднорудном районе Кизил-дере, что в 35 километрах к юго-западу от районного центра Ахты (Дагестан), которые остались с советских времен. Когда геологоразведка прекратилась, а проект добычи разработки и добычи меди свернули в начале 80-х годов, в долине остались незакрытые шахты, из которых и попадают в притоки реки Самур ионы тяжелых металлов. 

Советское правительство в те годы вопрос консервации возложило на правительство Дагестана. Но грянула перестройка, деньги и время на этот проект так и не нашлись. Проект консервации результатов буро-скваженных работ в 2013 году был включен дагестанским правительством в перечень проектов для финансирования. Но воз и ныне там… 

Отметим, что в свое время газета «Аргументы и Факты» (АиФ) также поднимала этот вопрос. Издание отмечало, что с апреля 1964-го по октябрь 1983-го года только на Кизил-Дере было пробурено более 300 скважин и пройдено 18 километров штолен. Осуществлен сброс в окружающую среду более 200 тысяч тонн проходческих пород, в том числе 43 тысячи тонн смеси купоросов – медного, железного, цинкового, в общем, почти добрая половина таблицы Менделеева.

По завершении геологоразведочных работ никаких консервационных и рекультивационных работ на данных территориях проводились. АиФ отмечала, что в результате сброса штольневых сливов ежегодно в Ахты-чай, приток Самура, попадает до 5 - 6 тысяч тонн ионов тяжелых металлов.

Журнал «Алам» пишет, что с учетом того, что Самур – река международная и воду из нее получают не только жители юга Дагестана, но и севера Азербайджана и треть Баку, вопрос консервации шахт - не праздный. Это уже межгосударственная проблема.

Согласно «Большой советской энциклопедии»,  из Самур-Абшеронского канала забирается 905 млн. м3 воды в год, в том числе для орошения 88 тыс. га земель приморской низменности и Абшеронского полуострова - 520 млн. м3, водоснабжения Баку и Сумгаита  - 284 млн. м3 и для рыбного и звероводческого хозяйства Дивичинского лимана - 20 млн. м3.

Последует ли реакция соответствующих органов Азербайджана на данное сообщение?

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