Проблемы национальных меньшинств в составе Османской империи на протяжении двух веков были инструментом для достижения политических целей крупных держав. После подписания в 1923 году Лозаннского мирного соглашения территория Османской империи сократилась более чем наполовину - до размеров нынешней Турции. И сразу же западные державы и Российская империя для ослабления страны принялись поддерживать разного рода сепаратистов и бунтарей внутри страны, делая основную ставку на курдов.

Первым случаем поддержки курдских формирований извне стало восстание, поднятое в начале 1925 года шейхом Саидом Пираном. Молодая Турецкая республика надеялась включить в свой состав нефтеносные Киркук и Мосул и стягивала свои войска к региону. Но у англичан были на этот район свои виды и в решимости они ничуть не уступали туркам.

Мустафа Кемаль Ататюрк отправил в регион полковника Шефика Оздемира, дабы тот, объединив курдов и арабов, поднял мятеж против англичан. Ответом англичан стала поддержка восстания под предводительством шейха Саида. Боевые формирования шейха овладели город Генчем, провозгласив его временной столицей Курдистана.

В дальнейших планах Саида был захват Диярбекира и создание независимого курдского государства. Однако атаку на Диярбекир турки хоть и с трудом, но отбили, а затем разбили восставших и под Генчем. Главари мятежа, в том числе и сам шейх Саид, были взяты в плен и повешены.

Тем не менее, после восстания шейха Саида планы о включении Киркука и Мосула в состав еще неокрепшей Турции были отложены в долгий ящик. Обескровленная и обездоленная после Первой мировой войны страна не могла себе позволить новых боевых действий и даже требующей многих сил и средств поддержки арабских и курдских племен в их отпоре англичанам.

С тех пор прошло почти сто лет, но борьба за Киркук и Мосул и страсти внутри них так и не утихли.

На днях стало известно, что Киркук примет участие в референдуме о независимости Курдистана. Соответствующее решение, как заявил губернатор Наджмуддин Карим, утвердил совет провинции, с перевесом всего в один голос проголосовавшего за участие в плебисците. Практически все представительствующие в совете арабы и туркмены голосование бойкотировали.

Анкара сразу же осудила это постановление киркукского совета. «Решение совета провинции Киркук по участию в референдуме стало очередным неверным шагом в череде ошибок и грубым нарушением Конституции Ирака», - говорится в заявлении МИД Турции, которое, по сути, стало первым официальным подтверждением жесткой позиции турецкой стороны.

В заявлении отмечается, что обеспокоенность Анкары по поводу подготовки к референдуму на севере Ирака была доведена до сведения официального Багдада и представителей Курдской автономии.

Не осталось без внимания и обращение посредством «Голоса Америки» главы Туркменского народного фронта Ирака Эршада Салихи к США.

Салихи призвал Вашингтон вмешаться в планируемое мероприятие и потребовать его отмены, а не отсрочки. Он убежден, что референдум станет угрозой миру и процветанию. «Если молчание в вопросе референдума не будет прервано, у нас есть что предпринять и куда достучаться», - заявил руководитель Туркменского народного фронта.

Насколько можно понять, один из рычагов давления на политические процессы в Иракском Курдистане Турция видит в туркменском нацменьшинстве. Значительная часть туркменов сейчас пребывает под сильным влиянием турецких спецслужб, и акцент воздействия будет направлен на отстаивание прав нацменьшинств в северных районах Ирака. Особенно, естественно, Киркука.

Турция, вероятно, потребует для Киркука как минимум автономии в обмен на возможное признание итогов референдума в Курдистане.

В общем, Турция и век спустя не оставляет попыток установить контроль или хотя бы доминировать в регионе Киркука. А в связи с эти вполне вероятна активизация террористической деятельности ПКК, дабы не позволить Турции вмешаться в дела Киркука. Очень уж важная это точка и в стратегическом и в психологическом аспекте - ее потеря для Ирака и в некотором смысле для Турции может обернуться новой крупной войной на Ближнем Востоке.