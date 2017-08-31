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Япония и США провели совместные учения

 

На фоне очередного ракетного запуска КНДР японские истребители F-15 провели воздушные учения совместно с бомбардировщиками и истребителями США к югу от Корейского полуострова, передает Reuters.

В учениях в районе японского острова Кюсю приняли участие два стратегических бомбардировщика США B-1B Lancer с базы на острове Гуам и четыре истребителя Lockheed Martin F-35, базирующихся в Японии. Как сообщили в Воздушных силах самообороны Японии, к ним присоединились два японских истребителя F-15.

Ранее во вторник США подняли в воздух самые современные боевые самолеты в ходе учений с Южной Кореей, чтобы продемонстрировать силу Северной Корее. Два американских сверхзвуковых бомбардировщика B-1B и четыре истребителя F-35 присоединились к четырем южнокорейским истребителям F-15 во время тренировок на военном полигоне на востоке страны. Боевые самолеты имитировали нанесение точных ударов по «основным объектам» КНДР.

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