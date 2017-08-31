Гобустан – величественное и даже сакральное место. Здесь все иначе – воздух другой, не такой как в Баку, да и палящее солнце кажется не таким уж страшным. Музей и наскальные рисунки уже многие годы привлекают туристов. Кроме того, великолепные памятники Гобустанского национального историко-художественного заповедника включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Гобустан - один из символов Азербайджана. И есть чем гордиться – эти уникальные наскальные рисунки поразили даже древних римлян, один из легионеров между 84 и 96 годами нашей эры оставил здесь свою надпись: Imp Domitiano Caesare avg Germanic L Julius Maximus> Leg XII Ful. Что в переводе означает: «Время императора Домициана Цезаря Августа Германского, Луций Юлий Максим, Центурион XII Легиона Молниеносного». Кстати, считается, что в гобустанской надписи упоминается отряд XII легиона, который был в итоге разбит и истреблен местными жителями Абшерона.

Утверждается, что о гобустанских петроглифах русские ученые знали еще в 40-х гг. XIX века. В архивах Петербургской Академии наук даже было 3-4 отчета по этой теме. Английскими инженерами-нефтяниками приглашались в эти места профессора из Оксфордского университета и их спутники. У входа в главную пещеру – так называемую «Материнскую», имеется надпись 1905 года, которая гласит, что в этих местах побывал некий Крузе.

…В Гобустане мы с семьей были почти два года назад, в ноябре 2015 года. И в то время я пообещал, что наученный опытом, поеду туда тогда, когда будет тепло, чтобы на холоде не бежать в туалет в поле. Ну и нужно обязательно прихватить с собой хотя бы бутерброды. Так мы и сделали на выходных в жаркий летний день, вновь отправившись в Гобустан.

Дороги на выезде из Баку по направлению к Сангачалам и Гобустану - прекрасные, правда уже поближе к Гобустанскому музею их качество несколько ухудшается. Впрочем, этот музей еще найти надо. Вновь, как и два года назад, минимум указателей, так что наш водитель на некоторое время заблудился.

Стоимость поездки, кстати говоря, не изменилась, несмотря на повышение цен на бензин. В одном из самых недорогих сервисов такси пообещали отвезти туда из спального района Баку за 20 манатов. Обратно еще дороже. Но ведь после музея, где и приобретаются билеты, нужно еще подниматься по серпантинной дороге непосредственно к скалам, а потом спускаться. Так что машина нужна на несколько часов. Обходится это, понятное дело, не дешево.

Вновь поразил шлагбаум на въезде на территорию заповедника. Понятно, что охрана нужна, но вопрос, заданный охранником, поразил всех нас: «Куда едете?». Хором ответили: «В музей, а разве здесь еще что-то есть?!». Это стража правопорядка удовлетворило, видимо, не впервой ему с таким ответом сталкиваться, так что без всяких проверок мы подъехали к музею.

Билеты сейчас продают не внутри музея, как раньше, а перед входом на его территорию (они действительны и для посещения скал, где собственно и есть рисунки). Стоимость для граждан Азербайджана – 2 маната. На пятерых – я, супруга, дочка (4 годика), наша общая подруга и водитель – это 9 манатов (ребенку скидка в один манат).

Персонал музея, как и в прошлый раз, был на высоте. Все предельно вежливы, обходительны. Это было здорово. Да и сувениров оказалось больше сейчас. Но, конечно, недостаточно – ни футболок, которые бы пошли на ура, ни кепок и т.д. А ведь туристы их бы раскупали. Да и мы надеялись их приобрести.

И с туалетами по-прежнему ничего не изменилось. «Музейный сортир», как и два года назад, предназначен только для сотрудников. Туристов и гостей отправляют в строение в поле, до которого метров двадцать. В этой уборной пахнет не здорово, нет салфеток. Конечно, опять можно все списать на арабов, которые «гадят». Но два года назад их не было, а ситуация была такой же. И еще - уж за наличием салфеток-то можно проследить?

А вообще контраст в Гобустане просто поразительный: туристы в коротеньких шортах, многие без маек (это европейцы, россияне) и рядом закутанные во все черное в чадрах и хиджабах арабки. Европейцы неторопливые, спокойные, арабы – эмоциональные: дети постоянно кричат, экскурсоводы, которых явно не хватает на скалах (в музее их достаточно) просят арабских ребятишек не трогать тот или иной экспонат. Недостаток экскурсоводов наверху виден просто невооруженным глазом. Большинство туристов начинает осмотр наскальных рисунков не из места входа на туристическую тропу, а из места выхода. Просто так устроено, что именно место выхода кажется входом.

Не хватает у скал и парковочных мест. Приходилось лавировать с ребенком между машинами и автобусами, которые приезжали, уезжали, парковались и т.д. Хотя наплыв гостей мог быть связан с выходным днем.

Отдельный разговор – цены. Поллитровая бутылка простой воды, которая в обычном магазине стоит 30 гяпик, в Гобустане – 1,5 маната. Конечно, всем хочется заработать, но к чему такие цены? Да и к тому же, если некоторым иностранцам они по карману, то как быть с местными туристами? Кстати, и кассовых аппаратов не было, чеки за время моего наблюдения не выдавались нигде: ни в музее за сувениры, ни в «кафе» за воду.

Возвращаясь к музею. На этот раз некоторые интерактивные стенды не работали. Например, детский, который находится на нижнем этаже. Может быть, это из-за шумных детей, все тех же условных «арабов», «нашествием» которых у нас оправдывают все недостатки и недоработки, начиная от грязных туалетов. Кстати, на нижний этаж музея трудно попасть людям с проблемами, связанными с травмами ног. И речь не об инвалидах, им вообще нечего делать в музее. Автор этих строк так и не попал в нижний зал, уж слишком крутая и неудобная лестница.

Да и на скалах не особо разгуляться можно было. Максимум чего мне удалось достичь, так это второй пещеры по туристическому маршруту. Но это нормально, не все достопримечательности доступны бывают. Ведь и залезть на египетские пирамиды не очень и просто. Каждый каменный блок там высотой сравним со средним ростом египтянина времен постройки этого чуда света.

Ну да ладно, забудем о египетских пирамидах. Но неужели за столько лет нельзя было все-таки организовать хотя бы одно нормальное кафе в Гобустане, в зоне, куда приезжают туристы со всего мира? В имеющемся затхлом помещении, без кондиционеров даже страшно находиться. А уж когда обслуживающий туристов персонал в замызганных майках наклоняется, чтобы достать бутылку холодной воды и всем видна его, уж простите, «филейная часть» из-за низко спущенных брюк – это вообще финиш.

P.S. Взятые из дома бутерброды пригодились. В «кафе» поесть было невозможно. Разве что шоколадки и печенье купить. Хотя и это уже плюс.

P.P.S «На меня Гобустан произвел огромное впечатление. Было так спокойно, хотелось сидеть там вечно, не думая, вдыхая осенний воздух». Такой текст на моей странице в фейсбуке написал один из известных российских политологов Павел Клачков, побывавший в Гобустане. Спасибо ему за отзыв. Воздух там, действительно, потрясающий. Осталось наладить все остальное, помимо воздуха.