Азербайджанский музыкант Сахиб Пашазаде дал эксклюзивное интервью haqqin.az до и после победы в престижнейшем конкурсе фестиваля народной музыки Sharq taronalari (Мелодии Востока), который завершился. Вчера, 30 августа, я задавал вопросы музыкантам, не представляя, что это будет их первое интервью для Азербайджана в качестве триумфаторов.

До оглашения результатов конкурса выступил Сахиб Пашазаде:

- Мы в таком формате впервые участвуем в конкурсе, выступая вместе. С 1997 года Азербайджан был здесь, в Самарканде, представлен певцами и ансамблями. В этом году наша страна впервые представлена инструментальной музыкой. И причем нас не четверо, не пятеро, и не так как индонезийцы, которых приехало 7 человек. Нас всего двое – тар и нагара. Мы придумали и нам помогли наши друзья – мастера – сделать оригинальную музыкальную композицию. И все говорили, что у нас очень удачно, очень профессионально получилось. Потому что почти все лето мы занимались подготовкой, трудились…

Слава Богу, слава Богу – все хорошо получилось!.. Сегодня очень переживаем – вечером мы должны услышать вердикт. Иншаллах, дай Бог – ведь нам эта программа далась, образно говоря, потом и кровью. Ведь ни отдыха, ни моря – для нас ничего такого не было, только трудились.

- Хорошие впечатления у вас от фестиваля остались? Вы ведь первый раз здесь.

- Самые хорошие! Сказочные и красочные. Вам сейчас мой друг Кямран Керимов тоже расскажет о своих впечатлениях, он уже четвертый раз здесь. До этого он три раза был с певцами, аккомпанировал. А сейчас в качестве и аккомпаниатора и солиста мы сделали с ним необычную программу. Я участвовал во многих фестивалях, но в таком впервые. Он не зря считается очень авторитетным, потому что представлены музыканты из 58 стран, на сцену выходили 38 групп. И выделиться, отличиться среди такого количества высококлассных артистов, должно быть что-то такое… Не знаю, наверное, мастерство должно быть высочайшим…

Слава Богу, слава Богу… Не хочу показаться нескромным, но нас после выступления в конкурсе хвалили. Вчера, в последний день конкурса, было 14 групп, которые показали свое искусство, исполнение народной музыки на различных инструментах из разных концов земли. Например, был инструмент из Вьетнама – такой я впервые видел – с одной струной всего. Но как он звучал!.. Разные инструменты есть в мире, разные обряды, разные традиции. Потому важно проводить такие фестивали, чтобы можно было обмениваться своей культурой.

Ведь все в нашем мире перемещается, движется – мы слышим чужую музыку, они слышат нашу музыку. И все это потом сказывается в твоем искусстве, в твоей игре. Слушаешь Рави Шанкара, слушаешь Йо-Йл Ма, слушаешь Алима Касымова, а потом это сказывается в твоей игре. Какие-то оттенки, какие-то нюансы перенимаешь, таким образом совершенствуя свое мастерство.

Пока еще я до сих пор под впечатлением от фестиваля – мне кажется происходит какая-то мистика, эмоции переполняют!..

- Какие ваши любимые инструменты, на которых вы играете?

- Конечно, я играю на таре, народном инструменте. До этого я был пианистом. В Азербайджане есть музыканты, которые на таре играют, на уде, на сазе. Я очень люблю эти инструменты, очень люблю саз, много слушаю. Но, если честно, не очень меня тянет в эту сторону. Я фортепиано очень люблю, профессионально фортепиано занимался до этого. Слушаю часто великих мастеров – есть великие музыканты, исполнители мирового масштаба; да и фолк и классику слушаю. Уже не тянет к джазу, року, хотя было увлечение раньше, я экспериментировал.

Главная для меня та музыка, что имеет корни.

Далее слово второму участнику дуэта Кямрану Керимову.

- Я – нагарист. Нагара – это ритм, это ударный инструмент. Я в четвертый раз на этом фестивале, в солнечном Узбекистане, мне очень тепло здесь. Разную музыку я играл раньше. Но впервые у нас сложился дуэт – тар и нагара. Ждем результатов, Иншаллах. Слышали отзывы, что мы хорошо исполнили свою программу, профессионально.

- А как ваше мнение об уровне фестиваля, он меняется?

- В любом случае, к лучшему.

Сахиб рассказал об известном, не только в Азербайджане, фестивале «Мир мугама», в котором участвуют музыканты из десятков стран – из Китая, Латвии, Бельгии, Голландии, Индии, где он сам не был конкурсантом, но принимал участие, как один из музыкантов-гостей.

А вечером на площади Регистан, будто из сказок «1001 ночи», прозвучали имена победителей. С неослабевающим напряжением сотни музыкантов ждали вердикта авторитетного международного жюри. И вот после слов «Гран-при» фестиваля присуждается дуэту из Азербайджана…» аудитория взорвалась овациями и криками восторга!.. Сахиб и Кямран не смогли сдержать слез!..

Вечером, когда эмоции едва стихли, на банкете в честь завершения фестиваля я снова задал несколько вопросов одному из триумфаторов Сахибу Пашазаде, а потом и члену жюри – выдающейся артистке, народной певице, легенде Узбекистана Муннаджат Юлчиевой.

- Каковы были ваши ощущения в момент, когда вы услышали имя своей страны?

Сахиб Пашазаде:

- Эти чувства, эти ощущения словами не передать!.. Мы так переживали, так ждали!.. Это просто большое счастье, и я поздравляю всех, кто получил награды, всех участников поздравляю. Огромное спасибо жюри! Оно так высоко оценило нас, и все очень объективно. Все здесь на высочайшем уровне. Это очень масштабный проект – тем важно, что организовано все было очень хорошо. Все участники, не только победители, очень довольны. В преддверии национального праздника независимости Узбекистана поздравляю и желаю узбекскому народу процветания.

- А почему вы плакали?

- Вы знаете, это – счастье. Думаю, Бог, Иншаллах, не оставил без внимания наших трудов.

Кямран Керимов:

- Как не плакать, когда слышишь после слов о присуждении «Гран при» имя своей страны?!..

- Это, наверное, благодарность Богу?

Сахиб Пашазаде:

- В первую очередь, конечно, Ему.

Муннаджат Юлчиева:

- Хочу добавить. Знаете, вот это исполнение, хоть музыканты сказали, что голосов в их выступлении не было, их инструменты играли, как пели. И это самое главное, такое не всем удается. Поэтому единым мнением членов жюри азербайджанцам присудили «Гран-при». Это тонкое понимание в исполнении музыкального произведения. Каждый палец этих музыкантов рассказывал легенду.

- А что вы скажете о дуэте из Литвы, занявшем второе место?

- Знаете, это наитруднейшее исполнение – двухголосие. При этом музыкантам надо одновременно играть на инструментах. Потому мне очень понравилась литовская группа, мне кажется, они достойны были.

Этой высокой оценкой великая певица Узбекистана поставила точку в интервью.