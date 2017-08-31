Терезу Мэй разочаровал подарок японского премьера

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, прибывшая с трехдневным официальным визитом в Японию, обменялась подарками с японским коллегой Синдзо Абэ, сообщает Лайф.

Гостья из Лондона преподнесла ему обрамленную копию редкой банкноты, подписанную отцами-основателями Японии, в то время как Абэ вручил ей... кулинарную книгу.

Как сообщает Daily Mail, Тереза Мэй с трудом смогла скрыть свое разочарование. Однако в официальном общении с прессой члены британской делегации заявили, что она, напротив, была "приятно удивлена".

"Очень мило, что господин Абэ заранее узнал об увлечении Терезы кулинарией", — сообщил представитель пресс-службы британского премьера.