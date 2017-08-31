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В Грузии возбуждено уголовное дело в связи с пожаром

 

Пожар в лесу близ курорта Абастумани (регион Самцхе-Джавахети) локализован и больше нет открытых очагов, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии, передает Спутник.

На борьбу с огнем направили авиацию, а также порядка 1,5 тысячи человек. В тушении пожара в течение всего дня принимали участие самолет Украины, а также по два вертолета Грузии и Турции и один вертолет Азербайджана. На помощь готовы были прийти два вертолета из Ирана, но, по данным грузинских СМИ, на данный момент уже нет надобности для участия авиации в тушении пожара.

В связи со случившимся возбуждено уголовное дело по статье "Повреждение или уничтожение вещественного имущества, совершенные путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом", что карается лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.

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