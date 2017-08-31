Рахмон запретил носить хиджаб в госучреждениях

В Таджикистане органы актов государственной регистрации предупреждают брачующихся, что женщинам и девушкам в хиджабах запрещено входить в загс. Об этом говорится в приглашении на заключение брака для молодоженов, сообщает Азия Плюс.

«Женщинам и девушкам в хиджабах и сатрах запрещено входить в здание Душанбинского загса в соответствии с частью 5 статьи 10 закона «Об упорядочении традиций и обрядов». В загс молодежены должны приехать на четырех машинах, не более», - говорится в приглашении для молодых людей, которые должны зарегистрировать свой брак 10 сентября.

Подобные объявления, запрещающие женщинам в хиджабах входить в здания госучреждений, уже есть даже в детских садах и школах.