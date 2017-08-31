В России хотят ввести визовый режим со Средней Азией

Российский сенатор Франц Клинцевич считает необходимым введение визового режима для граждан Средней Азии, а также ужесточение пограничного контроля с этими странами, сообщает Московский комсомолец.

С таким заявлением он выступил после сообщения ФСБ об очередном предотвращенном теракте. Были задержаны выходцы из указанного региона.

«В республиках Средней Азии созданы очаги социальной напряженности, пусть не обижаются на меня руководители этих государств, но это так», - отметил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности.

Если будут еще аналогичные случаи подготовки терактов в России выходцами из среднеазиатского региона, Клинцевич намерен выступить с предложением по визам. Другого выхода он не видит.