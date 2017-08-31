Американский генерал: Аль-Багдади жив

Главарь группировки "Исламское государство" Абу Бакр аль-Багдади, вероятнее всего, жив, военные США продолжают искать его, заявил командующий коалицией американский генерал Стивен Таунсенд, передает РИА Новости.



"Не думаю, что аль-Багдади мертв. Мы продолжаем искать его каждый день. Мы будем удовлетворены, если он будет мертв", — сказал генерал в четверг на регулярном брифинге в Пентагоне.

По словам Таунсенда, "есть некоторые индикаторы от разведки", что аль-Багдади жив. Он добавил, что главарь ИГ "не в Ираке, не в Ракке, он, вероятнее всего, где-то в центре долины Евфрата".