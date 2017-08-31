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Дочь Гульнары Каримовой на открытии памятника деду

 

Дочь Гульнары Каримовой, осужденной в Узбекистане по делу о вымогательстве и уклонении от уплаты налогов, Иман возложила цветы к открывшемуся в Ташкенте памятнику первому президенту республики Исламу Каримову, передает Sputnik Узбекистан.

Фотографию с племянницей опубликовала в соцсетях младшая дочь экс-главы республики Лола Каримова-Тилляева.

Памятник Исламу Каримову в четверг торжественно открыли у резиденции Оксарой в Ташкенте. На церемонии также присутствовала вдова первого президента Татьяна Каримова.

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