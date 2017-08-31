Крупнейшие банки мира создают новую криптовалюту

Новый, более универсальный аналог биткоина швейцарский банк UBS начал разрабатывать совместно с Clearmatics Technologies еще в августе прошлого года, сообщает Financial Times.

Он получил рабочее название USC — utility settlement coin ("практичная денежная единица для расчетов"). Позже к проекту присоединились такие ведущие компании, как Deutsche Bank, BNY Mellon и Santander.

Лидеры мирового банковского сектора считают, что переход на USC сократит временные и денежные затраты участников торгов на рынке ценных бумаг. Кроме того, криптовалюта будет более защищённой, чтобы осуществлять расчёты буквально моментально.

Есть и еще одно преимущество: цифровые деньги USC будут храниться с помощью распределённого реестра, что позволит моментально обменивать их на ценные бумаги, с которыми проведены сделки. Ну а после того, как сделка будет завершена, сбережения в криптовалюте можно будет переконвертировать и обменять на обыкновенные деньги.

Схему опробуют на внутренних переводах между банками. Если на один счёт требуется перевести сумму в долларах, а на второй — в фунтах стерлингов, система позволит мгновенно пополнить баланс, используя USC.