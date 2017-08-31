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В Минске освободили оппозиционера

 

Оппозиционный политик Николай Статкевич спустя пять суток освобожден из Центра изоляции правонарушителей в Минске, сообщает Дойче велле.

"Николай на воле. Не знаю надолго ли, но до дома мы доехали", - написала жена политика Марина Адамович на своей странице в Facebook в четверг, 31 августа.

Статкевич был задержан на улице около полудня 26 августа. Сведения о причине ареста и сроке лишения свободы изначально разнились. Согласно первой версии, политик должен был отсидеть 15 суток за акцию против российско-белорусских военных учений "Запад-2017", прошедшую 3 июля в центре Минска. Правда, это решение суда было обжаловано оппозиционером.

Позднее стало известно, что Статкевич должен отсидеть пять суток за акцию поддержки задержанных 25 марта во время демонстрации в День воли, посвященной 99-й годовщине провозглашения Белорусской Народной Республики. 

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