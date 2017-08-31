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Немецкие националисты набирают силу За три недели до выборов

 

За три недели до выборов в Бундестаг правопопулистская партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) повысила свой рейтинг среди избирателей, сообщает Дойче велле.

По сравнению с минувшей неделей он вырос на один пункт - до 11 процентов, свидетельствуют данные опроса, проведенного по заказу общественно-правовой телекомпании ARD, и обнародованные в четверг, 31 августа.

Один из лидеров АдГ Алисе Вайдель

Это означает, что АдГ может стать третьей по значению силой в Бундестаге. В начале августа рейтинг этой правопопулистской партии составлял около 8 процентов.

Блок партий ХДС/ХСС по сравнению с прошлой неделей потерял один пункт. За консерваторов в настоящее время готовы голосовать 37 процентов респондентов. Социал-демократы повысили рейтинг на один пункт - до 23 процентов, а Левая партия и "зеленые" остались на уровне соответственно девяти и восьми процентов. Рейтинг либеральной СвДП также составляет 8 процентов - на один пункт меньше, чем неделей ранее.

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