Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в письме председателю Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру призвал Брюссель выплатить его стране 400 млн евро в качестве компенсации за сооружение пограничной стены на южных рубежах Евросоюза, сообщает Дойче велле.

Евросоюз должен взять на себя половину расходов, связанных со строительством и обслуживанием заграждений на южной границе Венгрии, заявил глава аппарата Орбана Янош Лазар в четверг, 31 августа, в Будапеште.

"Если мы говорим о европейской солидарности, то мы должны говорить и об охране границ и тогда солидарность должна быть реализована на практике. Поэтому Евросоюз должен взять на себя часть расходов", - сказал Лазар.