Российский посол о закрытии консульства

Новый посол России в США Анатолий Антонов заявил, что нужно "без истерических порывов" разобраться в ситуации с новыми решениями, принятыми Вашингтоном в отношении российской дипмиссии, сообщает ТАСС.

"Сейчас нужно разобраться спокойно, очень спокойно и профессионально действовать", - сказал он журналистам в аэропорту Даллеса сразу после прибытия в США.

"Говоря по-ленински, нам не нужны истерические порывы", - добавил он.

"Я и мои товарищи будем профессионально выполнять свою работу", - резюмировал глава российской дипмиссии.