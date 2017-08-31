Цены на нефть перешли к росту

Мировые цены на нефть растут в четверг: американская нефть марки WTI дорожает более чем на 3% вслед за ростом стоимости марки Brent из-за сокращения производства, вызванного ураганом "Харви" в Мексиканском заливе, свидетельствуют данные торгов.



Стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 4,10% — до 52,78 доллара за баррель.

Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 2,70% — до 47,20 доллара за баррель. При этом часом ранее была зафиксирован рост стоимости WTI более чем на 3%.

