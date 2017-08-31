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Британия окажет военную помощь Украине

 

Британия готова рассмотреть предложения Украины о дальнейшем оказании помощи в различных сферах. Об этом сказал министр Вооруженных сил Великобритании Марк Ланкастер во время встречи со своим украинским коллегой Степаном Полтораком в Киеве, сообщает Корреспондент.

 

"Мы готовы рассмотреть предложения украинской стороны относительно других сфер оказания помощи", – цитирует Ланкастера пресс-служба Минобороны Украины.

Также он отметил, что участие британских военных в параде ко Дню независимости в Киеве стала очередным сигналом о поддержке Украины и продемонстрировала миру приверженность Великобритании усилиям по последовательной поддержке европейской безопасности.

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