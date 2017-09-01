Трамп пожертвует миллион долларов на восстановление Техаса

Президент США Дональд Трамп посетит Техас и Луизиану, пожертвует личные деньги на восстановление после разрушительного наводнения, заявила журналистам пресс-секретарь президента США Сара Сандерс, передает РИА Новости.

"Президент посетит в субботу Техас и Луизиану", — сказала Сандерс на брифинге в Белом доме. По ее словам, Трамп, вероятно, пожертвует миллион долларов из личных средств.

Сандерс сказала также, что окончательный маршрут поездки Трампа согласовывается.

Не менее 39 человек погибли, десятки тысяч эвакуированы в результате наводнений в Техасе, вызванных ураганом "Харви".