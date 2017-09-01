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Роберт Просинечки назвал стартовый состав Азербайджана на матч с Норвегией

Автор: Отдел спорта 

Главный тренер сборной Азербайджана по футболу Роберт Просинечки назвал состав команды на отборочную игру чемпионата мира-2018 с Норвегией, которая состоится сегодня в Осло.

По словам наставника, он произведет два изменения по сравнению со стартовым составом на июньскую игру с Северной Ирландией (0:1). Вместо Рамиля Шейдаева и Афрана Исмайлова на поле с первых минут выйдут Махир Мадатов и Намик Алескеров.

Таким образом, стартовый состав сборной Азербайджана на игру с Норвегией будет таким:

Кямран Агаев, Максим Медведев, Бадави Гусейнов, Рашад Садыхов, Павел Пашаев, Гара Гараев, Ричард Алмейда, Джавид Гусейнов, Махир Мадатов, Дмитрий Назаров, Намик Алескеров.

«У нас было меньше времени на подготовку, чем раньше, - заявил Просинечки. – Тренировались лишь три дня, но думаю, что нам удалось хорошо подготовиться. Сборная Норвегии сейчас сильна. У них произошло много изменений по сравнению с прошлым годом, когда мы обыграли их со счетом 1:0.

Если мы покажем такую же игру, как и в матче с Северной Ирландией в Баку, будет очень хорошо. В том мы играли здорово, но соперник имел один шанс и использовал его на 90-й минуте. Надеюсь, что завтра мы как минимум сыграем вничью».

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