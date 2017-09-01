Подписаться на уведомления
 

Закрыть российское консульство решил лично Трамп

 

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что президент США Дональд Трамп сам принял решение о закрытии российского посольства в Сан-Франциско, передает RT.

«Это было решение президента», — заявила она.

При этом пресс-секретарь добавила, что США предупреждали российские власти об ответных мерах на высылку американских дипломатов из России.

«Мы пошли на это в качестве ответа на предыдущие российские меры. Мы хотим строить более хорошие отношения между нашими странами, но мы также хотим быть уверены, что принимаем решения, которые отвечают интересам США», — отметила Сандерс.

361 просмотров


Старости
Москва завершает поставки боевых машин Азербайджану
Москва завершает поставки боевых машин Азербайджану
Наша погода
Сегодня 34° / 22°
2 Сен 32° / 23°
3 Сен 29° / 21°

Наши деньги
1 USD   =   1.701 AZN
1 EUR   =   2.0204 AZN
1 RUB   =   0.0291 AZN

Новостная лента

Закрыть российское консульство решил лично Трамп
Роберт Просинечки назвал стартовый состав Азербайджана на матч с Норвегией
Трамп пожертвует миллион долларов на восстановление Техаса
Британия окажет военную помощь Украине
В Краснодаре эвакуируют аэропорт Из-за угрозы взрыва
Цены на нефть перешли к росту
Российский посол о закрытии консульства
Венгрия требует плату с Евросоюза Забор денег стоит
Немецкие националисты набирают силу За три недели до выборов
Землетрясение в Индонезии
В Минске освободили оппозиционера
Лесные пожары в Огузе Обновлено
Крупнейшие банки мира создают новую криптовалюту
США вводят новые санкции против России Тиллерсон позвонил Лаврову
Дочь Гульнары Каримовой на открытии памятника деду
США закрывают российское консульство
Американский генерал: Аль-Багдади жив
В России хотят ввести визовый режим со Средней Азией
Рахмон запретил носить хиджаб в госучреждениях
В Грузии возбуждено уголовное дело в связи с пожаром
С Лавровым поговорили обо всем и ни о чем актуальный комментарий
Терезу Мэй разочаровал подарок японского премьера
Азербайджан победил еще на одном престижнейшем фестивале haqqin.az из Самарканда
В Гобустане история и позор вместо музея кот Васька слушает да ест
Япония и США провели совместные учения
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться