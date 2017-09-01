Закрыть российское консульство решил лично Трамп

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что президент США Дональд Трамп сам принял решение о закрытии российского посольства в Сан-Франциско, передает RT.

«Это было решение президента», — заявила она.

При этом пресс-секретарь добавила, что США предупреждали российские власти об ответных мерах на высылку американских дипломатов из России.

«Мы пошли на это в качестве ответа на предыдущие российские меры. Мы хотим строить более хорошие отношения между нашими странами, но мы также хотим быть уверены, что принимаем решения, которые отвечают интересам США», — отметила Сандерс.