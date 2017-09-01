Похоже, что армянская диаспора в Канаде, несмотря на свою относительную малочисленность, стала одной из ключевых для Армении, с чем согласны и в самом Ереване, и о чем свидетельствуют факты. Напомним, что в июле СМИ Канады сообщили, что канадская компания INKAS Armored Vehicle продала Министерству внутренних дел Азербайджана несколько бронетранспортеров, а также договорилась с азербайджанской стороной организовать производство в Азербайджане подобных бронетранспортеров.

Вслед за этим последовала реакция армянской общины Канады - с требованием исключить любое военное сотрудничество между Азербайджаном и Канадой. Как отмечал по этому поводу Ваге Гукасян, представитель «Союза информированных граждан Армении», армянская община Канады составляет всего-то 80000 человек.

Кстати, совсем недавно haqqin.az сообщал о том, что в скаутских лагерях в Армении и за ее пределами готовят из детей снайперов.

Что уже не удивительно, и здесь не обошлось без «канадского следа», ведь в основном армянское скаутское движение поддерживает «Армянский общий благотворительный союз» (AGBU). Это именно та организация, которая недавно выступила против военного сотрудничества между Азербайджаном и Канадой.

И уж совсем ожидаемым стала встреча министр иностранных дел Армении Эдварда Налбандяна с делегацией парламентариев Канады во главе с президентом международной правозащитной организации «One Free World International» Маджидом Эль Шафи.

Налбандян отметил важность визитов канадских парламентариев и их вклада в развитие двусторонних отношений. Те, в свою очередь, пообещали подготовить доклад по «нарушениям прав человека» Азербайджаном во время прошлогодних апрельских боев.

Стоит ли говорить, что канадская делегация незаконно побывала и на оккупированных территориях Азербайджана? Как минимум известно о поездке в Карабах депутата канадского парламента Тони Клемента и уже упоминавшегося выше Маджида Эль Шафи.

Тут стоит отметить, что Клемант неоднократно обвинялся в взяточничестве и растрате в Канаде. Назывались, к примеру, суммы в 50 миллионов долларов. И этот канадский политик тесно общается с армянской общиной Канады. Одновременно он вызывает отторжение у канадской мусульманской общины – его взгляды на ислам очень и очень далеки от толерантности.

Кстати, есть информация о том, что и Тони Клемант и еще один канадский политик – Рэйчел Хардер – получили деньги на полет в Ереван из посольства Армении в Канаде. А оплачен был перелет за счет Армянского национального комитета Америки. Ну а о подарках и прочих «прелестях» поездки можно уже только догадываться.

Так что да, армянская диаспора в Канаде, с помощью своих американских соотечественников, набирает силу. И наверняка скоро всплывет еще не одно имя коррумпированного канадского деятеля, связанного с армянской общиной. Ну а пока МИД Азербайджана, судя по всему, пополнит свой «черный список».