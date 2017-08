Некоторое время назад азербайджанские СМИ допустили досадную ошибку, сообщив о кончине выдающегося ученого Лютфи Заде. К счастью, haqqin.az выяснил, что информация неверна - Лютфи заде жив.

Чтобы выразить свое почтение нашему великому соотечественнику, ученому, чьи работы существенно изменили наше представления о мироустройстве и позволили сделать технологический рывок вперед, хочу немного рассказать о его жизненном и научном пути.

По рекомендации отца кибернетики

Лютфи Алескер Заде родился 4 февраля 1912 года в Баку. Окончив в 1942 году Тегеранский университет, Лютфи Заде в 1943 эмигрировал в США, где сначала получил степень магистра (Массачусетский технологический институт, 1946), а затем и доктора (Колумбийский университет, 1946). 10 лет проработал в Колумбийском университете, дослужившись до звания профессора, а в 1959 году по рекомендации отца кибернетики Норберта Винера занял должность профессора в другом ведущем университете мира – Беркли, где по сей день является бессменным директором подразделения так называемых мягких вычислений.

В науке, как и в искусстве, чрезвычайно редки как великие мгновения, так и великие люди. Из огромной армии ученых лишь один оказывается гением. Но не история рождает личность, а личность творит в науке или искусстве и становится достоянием истории и народов. Такие люди никогда не принадлежат какой-либо одной нации, одному народу, они достояние всего человечества. И мы, азербайджанцы, должны гордиться тем, что в ряду великих личностей есть и представитель азербайджанского народа - выдающийся ученый современности Лютфи Заде.

В 30-х годах ХХ столетия знаменитый математик ХХ века академик А.Н.Колмогоров предложил аксиоматику теории вероятностей, что привело к созданию новой отрасли знаний. Появление этой теории как области математики значительно расширило горизонты как фундаментальной, так и прикладной науки и позволило перейти от детерминистических моделей к случайным. Это, в свою очередь, способствовало решению важных практических задач в индустрии, военном деле и других областях.

Всем тогда показалось, что отныне наука будет способна решать любые прикладные задачи – от детерминированных до случайных. Но бурный рост промышленности, особенно технологий, поставил исследователей перед новой преградой. Оказалось, что нередко для достижения цели не подходит ни понятие детерминированности, ни понятие случайности. Возникает некая, в полном смысле этого слова, неопределенность, которую трудно как-то оценить.

Работы, которые перевернули мир

В 1965 году в журнале «Information and Control» появилась статья «Fuzzy Sets», автором которой был мало кому в то время известный Лютфи Заде. Вряд ли кто тогда мог предположить, что работы этого исследователя перевернут мир, позволят по-другому взглянуть на задачи, решение которых казалось невозможным. Но это произошло. Появился человек, который привнес в науку нечто новое, разработал ранее неизвестные методы и подходы к исследовательским процессам.

Работа Лютфи Заде заложила основы новой области науки - fuzzy logic (fuzzy - нечеткий, размытый), определила основы моделирования интеллектуальной деятельности человека и стала толчком для развития новой математической теории.

Чтобы стать классиком, надо немного опережать свое время. Лютфи Заде не только опережал время – он открыл новую эру, новое измерение.

Истоки идеи нечеткой логики уходят корнями в Древнюю Грецию. Первые идеи восходят к Платону, который утверждал, что за пределами истинного и ложного существует третья - промежуточная область. Такой подход противоречил подходу Аристотеля, который исключал возможность существования чего-то третьего между истиной и ложью. Более двух с половиной тысячелетий человечество пыталось выявить и перевести это промежуточное на язык цифр, управлять им. Лютфи Заде сумел не только сделать это, но и создать стройную теорию новых технологий. Идея, некогда высказанная Платоном, была развита до так называемой трехзначной логики, а позже - до многозначной.

Заслуга Лютфи Заде заключаются в том, что он ввел функцию принадлежности, принимающую значения в интервале (0,1) и тем самым обобщил все существующие подходы в области нечеткой логики, доказав, что введенное им понятие нечеткой логики является обобщением классического понятия логики. Там, где невозможно было использовать вероятностные методы, заработала теория нечетких множеств и нечеткой логики, созданная Лютфи Заде.

Новая теория стала широко использоваться в практике, а ее создатель был удостоен мирового признания и самых престижных наград.

Чья жена привлекательнее?

Существует много легенд о том, каким образом была создана теория нечетких множеств. Одна из повествует, что как-то раз Лютфи Заде долго спорил с другом о том, чья жена более привлекательна. Однако понятие «привлекательная» весьма неопределенно, и дискуссия оказалась безрезультатной. Поразмышляв, Лютфи Заде сформулировал концепцию, позволяющую выразить нечеткое понятие «привлекательная» в числовой форме.

Как и все выходящее за рамки, новая теория поначалу вызвала бурную критику ученого мира. Однако постепенно многие поняли, что речь идет не просто о каких-то новых результатах или новых научных подходах, а о принципиально новой идее.

В математике все классы имеют четкие границы. Но в реальных процессах это не всегда так – существует некий. Как утверждает сам Лютфи Заде – именно этот разрыв привел его к идее ввести функцию, дающую информацию о границах реальных объектов. Это привело к введению нового понятия «нечетких множеств» и «нечеткой логики».

Первыми идею нечетких множеств и нечеткой логики подхватили практичные японцы. В 1977 году Министерством торговли и промышленности Японии совместно более чем с 50 крупными частными компаниями была организована международная лаборатория по нечеткой инженерии (LIFE – Laboratory International Fuzzy Engineering), с бюджетом в 40 миллионов долларов США и главным советником ее был назначен Лютфи Заде. Идеи нечеткой логики были использованы в производстве большого количества бытовой и электронной техники, а доходы компаний измерялись миллиардами долларов. За эти работы японская компания «Хонда» присудила Лютфи Заде огромную премию.

В 2012 году, несмотря на преклонный возраст, Лютфи Заде на конференции в Беркли без единого конспекта сделал блестящий доклад, где сформулировал проблемы развития современной теории нечеткой логики. Автору этих строк посчастливилось быть ведущим круглого стола, организованного Лютфи Заде в Беркли после конференции. С Лютфи Задее мы обсуждали создание нового направления – нечеткой вероятности. И если эта теория получит свое развитие, то она несомненно должна носить имя великого азербайджанца Лютфи Заде.

Его дискретное время

Достижения Лютфи Заде не ограничиваются лишь введением нечетких множеств и нечеткой логики. Еще в 50-х годах ХХ века совместно с Джоном Рагаззини он предложил новый универсальный метод обработки и анализа сигналов с дискретным временем.

Сегодня этот метод стал уже классикой и применяется для обработки цифровых сигналов, цифрового контроля и в других системах с дискретным временем, используемых в космических задачах, промышленных и научных исследованиях.

Его работы носят настолько широкий характер, что трудно ответить на вопрос, специалистом какой именно области является Лютфи Заде. Математик, инженер, специалист по компьютерным наукам или конкретно по искусственному интеллекту? А он прежде всего профессионал, исследователь и прогнозист в каждой из этих отраслей, и как у каждого крупного ученого с таким широким диапазоном исследований его вклад в мировую науку поистине неоценим.

Лютфи Заде вырос и формировался в окружении разных культур и разных мировоззрений. Но вне сомнений, азербайджанские корни наделили его упорством и стойкостью, полетом фантазии и умением заглянуть в будущее. Это человек, в ком гармонично слились духовное богатство и трезвый ум ученый.

Ученый опубликовал более 200 научных работ, две из которых - «Fuzzy Sets» и «Outline of a New Approach to the analysis of Complex Systems and Decision Processes» признаны самыми цитируемым в мире. В самых престижных научных центрах мира нередки конференции, посвященные творчеству Лютфи Заде, а сотни ученых продолжают развивать теорию, созданную им.

Профессор является почетным членом едва ли не всех известных академий мира, удостоен многих престижных наград, в частности медалей Норберта Винера, Николая Коперника, Институтов Франклина, Больцано, Эглестона, а также азербайджанского ордена «Достлуг» (Дружба).

Когда в науке является лидер, он остается жить в веках. Из миллионов исследований возможно лишь одно бывает определяющим и остается в науке и истории. Когда наука творит, нет в природе силы, которая по красоте и внушительности может сравниться с ней, и ни один художник или поэт не может и мечтать превзойти ее. В этом красота и сила науки. И в этой красоте и силе особое место принадлежит выдающемуся ученому нашего времени, великому азербайджанцу Лютфи Алескер Заде.