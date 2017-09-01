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Объявлены цены билетов на матч «Карабах» — «Рома»

Автор: Отдел спорта 

Стала известна дата поступления в продажу билетов на первый домашний матч футбольного клуба «Карабах» в групповом турнире Лиги чемпионов.

Игра состоится 27 сентября в 20:00 на Бакинском Олимпийском стадионе. В матче второго тура «Карабах» примет итальянскую «Рому». 

Билеты начнут продаваться 7 сентября. Впервые билеты на домашний матч «Карабаха» можно будет приобрести и в режиме онлайн посредством сайта iticket.az. Будут организованы и точки продажи билетов за наличные. Приобрести их можно будет в центрах Asan Xidmət, в кассе Дворца Гейдар Алиев, в торговых центрах и т.д.

Билеты в зависимости от категории будут стоить 2, 5, 10, 20 и 50 манатов.

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Объявлены цены билетов на матч «Карабах» — «Рома»
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