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Армянский офицер: «Если начнется война, армянские солдаты первым делом расстреляют офицеров»

Автор: Отдел информации 

Положение рядовых военнослужащих в армянской армии невыносимое. Некоторые солдаты, не выдерживая издевательств офицерского состава, совершают самоубийства. Об этом на своей странице в фейсбук написал бывший офицер Давид Ариан.

По словам Д.Ариана, он знаком со многими людьми, которые берут кредит или продают свое имущество для того, чтобы подольше оставить своих сыновей в госпитале. Он отметил, что служба в армянской армии – дело не легкое. Солдаты, не выдерживающие всех тягот военной службы, совершают суицид. Количество совершивших самоубийство превышает число погибших во время военных действий.

Делясь своими воспоминаниями, бывший офицер говорит, что «было время, когда вся воинская часть страдала от кишечной инфекции. В течение 20 дней мы ничего не могли есть. В медсанчасти нам выдали лекарство, но оно нам не помогло. Позвонив домой, попросил выслать мне лечебных трав. До сих пор у меня проблемы со здоровьем. Проблемы со здоровьем рядовых солдат никого не интересовали. В воинской части был офицер по прозвищу Кобра. Так его называли потому, что, держа руку в виде змеи, сильно ударял солдат по лбу. Я несколько раз был свидетелем подобных случаев».

По словам Ариана, в воинской части был полковник-лейтенант Арарат Мелкумян по прозвищу Челка. «Отличался жестоким характером. Наказывал солдат даже за то, что у них не были затянуты ремни. Бил железной частью ремня по голове. Однажды так ударил меня по ноге, что ребятам пришлось на руках нести меня в медпункт. После этого неделю с трудом ходил».

Бывший офицер армянской армии отмечает, что многие солдаты, не выдерживая оскорблений, пытались совершить самоубийство, вскрывали себе вены. В воинской части была такая атмосфера, что, если бы начались военные действия, то солдаты первым делом расстреляли бы весь офицерский состав.

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