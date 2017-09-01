Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС вступило в силу

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поздравил украинцев с вступлением в силу Соглашения об ассоциации (СА) между Европейским Союзом и Европейским сообществом по атомной энергии, и их государствами-членами с одной стороны, и Украиной с другой стороны, передает Интерфакс.

"Приветствую всех украинцев с новой вехой нашего пути в ЕС! Сегодня в полном объеме вступает в силу Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС. Это - чрезвычайно важный этап двусторонних отношений", - написал Гройсман на своей странице в фейсбуке в ночь на пятницу.

Он напомнил, что уже более полутора лет действует экономическая часть соглашения - относительно зоны свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом.

Ранее глава представительства Евросоюза в Украине Хьюг Мингарелли отметил, что с 1 сентября СА выйдет на стадию своей реализации, что будет "содействовать политике ассоциации и интеграции украинской экономики на европейский рынок".