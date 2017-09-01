Как и обещал Государственный департамент США, к первому сентября американская сторона подготовила ответ на требование Российской Федерации резко сократить численность сотрудников дипломатических представительств США в России. Вашингтон потребовал до 2 сентября закрыть генеральное консульство России в Сан-Франциско, консульские учреждения в Вашингтоне и Нью-Йорке.

Теперь в Соединенных Штатах останутся лишь генконсульства в Хьюстоне, Нью-Йорке и Сиэтле. Это решение Госдеп сопроводил примирительным, если не сказать дружественным, комментарием: «После этих действий у обеих стран останется по три консульства. Несмотря на то, что в числе дипломатических и консульских учреждений останется дисбаланс, мы решили позволить российскому правительству сохранить ряд своих представительств с тем, чтобы остановить усугубление ситуации в наших отношениях».

И выразил надежду, что теперь-то можно будет продолжить работу над достижением целей, провозглашенными президентами обеих стран — улучшение отношений и углубление сотрудничества».

Следует сказать, что сейчас мы видим следствия дипломатической войны, объявленной Москве еще прежним президентом, Барком Обамой. За месяц до своего ухода с поста он принял решение отреагировать на вмешательство России в президентскую кампанию, и 29 декабря 2016 года было объявлено о высылке из США 35 российских дипломатов. Кроме того, были закрыты загородные резиденции российского посольства в США.

Путин оказался в сложном положении. Отреагировать резко означало бы затруднить отношения с новым президентом, Дональдом Трампом, на которого возлагались большие надежды, и новость о победе которого была встречена бурными аплодисментами в Государственной Думе. В итоге российский президент заявил, что проблем для американских дипломатов создавать не будут. Но дальнейшее развитие событий показало, что расчет на «своего» Трампа оказался напрасным, а реакция обеих главных партий Америки на российское вмешательство единодушной и негодующей. Дональд Трамп и его ближайшее окружение нынче под колпаком расследований комиссий конгресса и специального прокурора Роберта Мюллера на предмет связей с русскими.

Личная встреча с Путиным в Гамбурге ожидаемых результатов не принесла, а вскоре еще последовало принятие конгрессом закона о санкциях, который вообще исключает возможность главам США и России все полюбовно уладить с глазу на глаз. Отношения испорчены всерьез и надолго. Вот после этого была дана команда ответить на декабрьскую, «обамовскую» высылку российских дипломатов.

Нынешним решением американцы формально ситуацию уравняли, что вроде бы снимает необходимость ответа на их ответ. Но логика противостояния коварному Западу и пропагандистские резоны сейчас подталкивают Кремль пойти на новый круг демонстрации своей силы. Только этой силы как раз и нет, и демонстрировать нечего. Сама идея потягаться с Америкой силой могла бы быть хотя бы рассмотрена, если бы эти силы были хоть сколько-нибудь соизмеримы, а бескрышность Кремля была бы соизмерима с бескрышностью руководства КНДР. Но ни то, ни другое, к счастью, не так. Россия решила назло всему миру отморозить себе уши, и этот странный сюжет никак не трогает сердца мира. Изоляция так изоляция. Решили поработать над улучшением отношений, зачем-то оттолкнувшись от самого дна, что ж, суверенное.

Решение суверенной страны. Кстати, дно еще впереди, так что отталкиваться пока не от чего, следовательно, и ждать улучшения не приходится.