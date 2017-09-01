Путин: Благодаря России ситуация в Сирии улучшилась

Президент РФ Владимир Путин заявил, что благодаря действиям РФ и других заинтересованных стран в последнее время сложились предпосылки для улучшения ситуации в Сирии, по террористам нанесен мощный удар, сообщает РИА Новости.



"По террористам нанесен мощный удар, созданы условия для начала процесса политического урегулирования и возврата сирийского народа к мирной жизни", — заявил Путин.



"Очевидно, что, только объединив усилия всех стран, можно обеспечить стабильность на планете, найти пути урегулирования острых конфликтов, в том числе на Ближнем Востоке", — считает Путин.

