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Путин: Благодаря России ситуация в Сирии улучшилась

 

Президент РФ Владимир Путин заявил, что благодаря действиям РФ и других заинтересованных стран в последнее время сложились предпосылки для улучшения ситуации в Сирии, по террористам нанесен мощный удар, сообщает РИА Новости.

"По террористам нанесен мощный удар, созданы условия для начала процесса политического урегулирования и возврата сирийского народа к мирной жизни", — заявил Путин.

"Очевидно, что, только объединив усилия всех стран, можно обеспечить стабильность на планете, найти пути урегулирования острых конфликтов, в том числе на Ближнем Востоке", — считает Путин.

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Путин: Благодаря России ситуация в Сирии улучшилась
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