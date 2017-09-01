В конце прошлой недели США ввели серьезные экономические санкции против Венесуэлы. Указ, подписанный президентом Дональдом Трампом, запрещает американским финансовым институтам заключать сделки по долговым обязательствам и ценным бумагам, выпущенным правительством Венесуэлы и государственной нефтяной компанией Petróleos de Venezuela (PDVSA). Также запрещается проводить сделки с бондами, которыми владеет госсектор Венесуэлы, и выплачивать дивиденды венесуэльским властям. У президента Мадуро иное представление о будущем. Он только что объявил, что в ближайшее время совершит визит в Москву, где встретится с Владимиром Путиным.

Мадуро лишил своих граждан еды

Эксперты полагают, что таким образом венесуэльское правительство лишается возможности торговать своим долгом на территории США. То есть, как доступно поясняют венесуэльские экономисты, Америка лишает Мадуро кредитной карты для пополнения его тощего бюджета. И эти меры являются первыми санкциями, которые распространяются на всю венесуэльскую экономику. До этого Вашингтон наказывал лишь представителей венесуэльских властей, включая самого президента Мудро, предполагаемые счета которого и недвижимость на территории США подлежали аресту.

В сообщении Белого дома отмечается, что диктатура президента Николаса Мадуро лишает венесуэльцев еды и медикаментов, преследует представителей демократической оппозиции и подавляет свободу слова в стране.

Кроме того, в качестве основания для введения новых ограничений Вашингтон назвал «неэффективные методы управления экономикой и процветающее разворовывание национальных активов, которое подвело Венесуэлу еще ближе к дефолту».

США также квалифицировали созыв в конце июля так называемой Конституционной ассамблеи, которая взяла на себя функции прежнего демократически избранного парламента, как шаг на пути установления диктатуры и заявили, что с этим мириться на станут.

Загнанные в угол

События вокруг Венесуэлы с ее крупнейшими запасами нефти и резкое обострение отношений с Америкой, являющейся главным покупателем этой нефти, не могут не интересовать другие страны, прежде всего из числа экспортеров углеводородов. Приближают ли новые санкции дефолт венесуэльской экономики? Вырастут ли после этого цены на нефть на мировом рынке?

Экономическое положение Венесуэлы является драматическим. Ее внешний долг, по разным источникам, составляет от 100 до 120 миллиардов долларов, а валютные запасы страны - всего 10 - 12 миллиардов. В ноябре этого года нефтяная компания PDVSA должна заплатить по своим обязательствам 3.5 миллиарда долларов. В стране уже много месяцев сохраняется острейший дефицит абсолютно всех продовольственных товаров, на импорт которых у правительства нет денег, ожидается, что к концу года инфляция составит 720 процентов.

В этих условиях новые меры США, как считает венесуэльский экономист, эксперт нефтяного рынка Рафаэль Кирос, лишает правительство Мадуро возможностей получения новых займов и рефинансирования долга в США, и это лишь еще больше загоняет страну в угол.

Администрация Трампа в течение последнего месяца взвешивало все возможные варианты ответа на созыв Мадуро Конституционной ассамблеи. Наиболее радикальной мерой считался полный запрет на импорт венесуэльской нефти. Сейчас Венесуэла поставляет в США от 700 до 800 тысяч баррелей в день, что составляет 42 процента от ее экспорта.

Конечно, полный бойкот венесуэльской нефти стал бы последним и самым длинным гвоздем в гроб экономики этой страны. Но вашингтонские стратеги не могли не понимать, что в этом случае Венесуэлу охватил бы чудовищный гуманитарный кризис. Миллионы отчаявшихся людей, которым просто было бы нечего есть, могли бы устремиться в соседнюю Колумбию, которая является важным латиноамериканским союзником США - на ее территории находятся ряд военных баз, призванные бороться с наркодельцами и пресекать поток кокаина в Америку. А сама сошедшая с катушек Венесуэла стала бы гигантским плацдармом для всякого рода антиамериканских сил, включая исламистов, негласным предводителем которых является нынешний первый вице-президент страны Тарек Эль-Айссами, и одновременно превратилась бы в нарко-территорию еще более крупную, чем Колумбия.

Поэтому решено было провести своего рода "хирургическую операцию", от которой не слишком бы пострадали рядовые венесуэльцы, не имеющие никаких государственных бондов, но которая бы лишила источников финансирования так называемых enchufados - многочисленных правительственных чиновников и связанных с режимом дельцов, которые обогащались за счет торговли облигациями по внешнему долгу.

Трамп становится Штирлицем

Николас Мадуро назвал экономические санкциями США чудовищной агрессией против его страны. "Они совершают кражу, мошенничество", - сказал он об американских властях. Венесуэльский президент созвал срочное собрание в Каракасе с представителями тех американских компаний, которые покупают нефть страны, и одновременно пообещал, что в случае необходимости правительство Венесуэлы найдет другие рынки сбыта для нефти, которые она ежедневно направляет в США.

Но самое главное - Мадуро объявил, что санкции США могут привести к закрытию оператора американских НПЗ Citgo, который принадлежит венесуэльской PDVSA.

Citgo - американское подразделение PDVSA, которое управляет нефтеперерабатывающими заводами, трубопроводами и терминалами в США. В полной и частичной собственности Citgo находятся нефтяные терминалы и нефтепроводы, а также 13 тысяч бензоколонок по всей стране.

Весной этого года США были всерьез встревожены сообщениями о том, что российская "Роснефть" получила 49 процентов на залоговые права Citgo. В американском Конгрессе начались обсуждения того, в состоянии ли Россия и ее компания "Роснефть", на которую наложены американские санкции, в случае дефолта Венесуэлы внедриться на рынок США, что могло бы привести, в частности, к повышению цен на бензин и другим нежелательным последствиям.

Комментируя американские санкции, пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев сказал, что Дональд Трамп ведет себя «как Штирлиц в тылу врага». США сами же и пострадают от санкций",- прогнозирует Леонтьев. Своими действиями Трамп, считает он, просто разрушает американский рынок переработки нефти и приносит своей стране тяжелые проблемы, именно потому, что значительная часть американских НПЗ построены для работы с тяжелой венесуэльской нефтью, такого сорта нефти на рынке больше нет, а свою собственную легкую нефть WTI США большей частью отправляет на экспорт.

Москва: мы не уйдем из Венесуэлы!

Но на пути трамповского плана наказания Венесуэлы стоит не только Россия, но и сами американские инвесторы. Как известно, один из главных принципов частного предпринимательства: "Хорошо все, что приносит доход". Циники определяют его словами: "Деньги не пахнут".

"Очень трудно покинуть Венесуэлу", - пишет обозреватель агентства Bloomberg Лиза Абрамовитц. По ее словам, в то время как администрация Трампа "пытается заставить американских инвесторов возненавидеть венесуэльские бонды", аппетит последних, наоборот, лишь разжигается.

Ведь, несмотря на крайне удручающее состоянии венесуэльской экономики, ее бонды дают значительно большие дивиденды, чем, например американские казначейские бумаги. "Правительство Николаса Мадуро лишает население медикаментов и продовольствия, чтобы избежать дефолта по своим внешним обязательствам, в результате чего один из профессоров Гарварда назвал эти бумаги "бондами на голоде",- пишет Абрамовитц.

Кроме того, дефолту Венесуэлы, по мнению Bloomberg, препятствуют такие страны, как Китай и Россия, которые готовы предоставлять властям этой страны новые щедрые кредиты. Гигантские нефтяные залежи Венесуэлы продолжают будоражить сознание инвесторов этих стран. Если договоренность по 49 процентам залоговых акций будет материализована, российская компания начнет получать нефтепродукты от Citgo в качестве части оплаты за предоставленный кредит. Кроме того, «Роснефть» также получит доли в трех венесуэльских месторождениях в штате Сулия и в двух морских месторождениях природного газа. И никакие сигналы о возможной катастрофе в этой стране Россию не пугают.

“Роснефть” продолжит работу в Венесуэле и намерена наращивать сотрудничество с ней в сфере ТЭК, - заявил недавно глава компании Игорь Сечин. - Как я уже неоднократно повторял, мы никогда оттуда не уйдем, и никто нас не сможет оттуда выгнать".

Так вырастут ли цены на нефть?

Текущая добыча нефти в Венесуэле составляет 1,9 миллиона баррелей в день. При этом в конце 2015 года она составляла 2,5 миллионов, а до прихода к власти Уго Чавеса в 1999 году – 3,4 миллионов. Как считает американская Wall Street Journal, сокращение нефтедобычи в Венесуэле может усилиться, и, возможно, существенно, прежде чем ситуация начнет выправляться. Это может вызвать значительное беспокойство на мировых нефтяных рынках. Учитывая ее финансовые проблемы, Венесуэла не в состоянии поддерживать бесперебойную работу всех нефтяных месторождений, в связи с чем некоторое сокращение производства нефти будет носить постоянный характер.

Прекращение венесуэльского экспорта нефти, примерно втрое превышающего поставки такой страны, как Ливия, конечно же, поддержит цены, но эффект все же вряд ли будет таким мощным, как 15 лет назад, когда на фоне венесуэльской забастовки нефть подорожала на 50%, утверждают эксперты американского Колумбийского университета.

Но при этом многолетний недостаток инвестиций, вероятно, уже причинил долгосрочный ущерб традиционным месторождениям этой страны, говорят эти эксперты. Восстановление объемов добычи потребует существенных иностранных инвестиций, в том числе и в залежи тяжелой нефти.

В США, скорее всего, рассчитывают, что Венесуэле, несмотря на обещания господина Сечина, станет труднее взаимодействовать с российскими госкомпаниями, и восстановление ее нефтяной промышленности и всей экономики будет невозможным без смены политического режима.

Российская поддержка для венесуэльских властей исключительно важна, и в условиях растущей конфронтации Москвы и Вашингтона вряд ли можно ожидать, что Кремль от нее откажется.