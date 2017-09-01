Военные корабли России направились к Баку

Отряд кораблей Каспийской флотилии России в составе малого ракетного корабля (МРК) "Великий Устюг" и приданных судов обеспечения покинул пункт базирования и вышел в открытое море для выполнения задач сбор-похода, в ходе которого посетит Баку, сообщил представитель Южного военного округа полковник Вадим Астафьев, передает Интерфакс.

"В ходе выполнения задач морского похода российские моряки посетят порты двух иностранных государств - Казахстана и Азербайджана", - отметил он.

По его словам, в ходе выполнения задач по обеспечению безопасности морской экономической деятельности России и судоходства экипажи кораблей проведут двухдневное учение по защите объектов нефте- и газодобывающей промышленности от возможных угроз со стороны незаконных вооруженных формирований.

За время похода отряд кораблей пройдет более 2000 миль.