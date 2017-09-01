Pegasus Airlines - крупнейший лоукостер Турции. Основная база — Международный аэропорт имени Сабихи Гекчен. Осуществляет рейсы в 49 направлениях в 22 странах, в основном это - Турция и Европа. У турецкого перевозчика нет классов полета, но есть трехтарифная система. Рейтинг безопасности Pegasus Airlines достаточно высок.

В скором времени Pegasus собирается открыть авиарейсы и в азербайджанском направлении, в связи с чем корр. haqqin.az расспросил вице-президента по продажам и сетевому планированию компании Эмре Пекесена о предлагаемых тарифах и уровне комфорта для пассажиров.

- Когда планируется начать полеты в Азербайджан?

- Авиакомпания уже готова к авиарейсам в вашу страну, но пока нет специального разрешения. Наша последняя заявка на этот счет была отклонена, но надеемся, что проблема вскоре разрешится.

- Какие города Азербайджана и Турции собирается связать Pegasus?

- К сожалению, уже почти пять лет ожидаем разрешения на прямые рейсы между Сабиха Гёкчен – нашим базовым аэропортом в Стамбуле и бакинским Гейдар Алиев, однако из-за ранее принятых между нашими странами соглашений по гражданской авиации определенный маршрут может обслуживать только один перевозчик. Потому-то мы до сих пор и не наладили авиасообщение.

Возможно, с запуском в июне этого года нашего второго хаба в Анкаре, который мы продолжаем развивать и инвестировать, рейс Анкара – Баку нашей авиакомпании наконец состоится. Во всяком случае, разрешение Главного управления гражданской авиации Турции имеется, и теперь мы ждем соответствующего согласия Государственной администрации гражданской авиации Азербайджана.

В перспективе предполагаем, что на наших самолетах можно будет из Баку через Анкару летать в несколько турецких городов, а также в Европу, Россию, на Ближний Восток и даже в Северную Африку.

- Полагаете, что сможете выдержать конкуренцию с другими авиакомпаниями, давно работающими на этих маршрутах.

- Прежде всего мы стараемся максимально демократизировать перелеты из Турции и в Турцию, сделать их доступными для всех. Задействовали и прикладываем усилия для полного использования модели 3С. Согласно этой концепции, при разработке стратегии компании должны быть учтены цели и интересы трех основных игроков – самой компании (сorporation), клиенты (сustomer) и конкурентов (сompetitors). Эффективность модели уже заметна по нашей деятельности и дает определенное конкурентное преимущество.

Во всяком случае в первой половине 2017 года, по сравнению с тем же периодом прошлого года, наши доходы возросли на 41,7%. В то же время, чтобы повысить конкурентное преимущество и облегчить жизнь наших клиентов, не экономим на инвестициях, новых технологиях. Наш новый веб-сайт, например, предоставляет самую полную информацию о рейсах нашей авиакомпании на 10 языках, а удобное мобильное приложение увеличило возможностеи онлайн-регистрации.

В нашем главном центре - Сабиха Гекчен значительно совершенствовались операции по наземному обслуживанию пассажиров. С мая 2016 года у нас практически не было задержек рейсов, выдачи багажа, случаев его потери или повреждения.

Таким образом переход на стратегию 3C заметно сказался на комфорте клиентов, что, вкупе с низкими тарифами, повысило паасажиропоток.

- Какие самолеты вы планируете предоставить для азербайджанских маршрутов?

- В Азербайджан будут летать Airbus и Boeing. Должен отметить, что компания гордится тем, что у нее самый молодой воздушный флот в Турции и один из новейших в Европе. Сейчас у нас 76 самолетов, время эксплуатации которых не превышает шести лет.

- Насколько высоко техническое обслуживание воздушных лайнеров?

- Pegasus придерживается самых высоких международных стандартов техобслуживания и ремонта воздушных судов. Кроме того, в рамках плана «3C» старые самолеты Boeing были заменены на Airbus 320 NEOs. Теперь наши пассажиры не испытывают дискомфорта из-за шума моторов. К тому же двигатели на новых самолетах гораздо более экологичные и экономичные.

- Предполагаемая стоимость билетов на азербайджанских рейсах?

- Вынужден отметить, что расходы на азербайджанские маршруты выше, чем на других направлениях, из-за более высоких издержек по услугам в аэропортах вашей страны.

Однако сделаем все возможное, чтобы сократить расходы ваших пассажиров и даже обеспечить им специальные предложения, а также задействовать рекламные акции.

- Расскажите об условиях провоза багажа у вашей авиакомпании? Каков, к примеру, весовой лимит ручной клади, которую можно взять с собой на борт?

- Pegasus является лоукостером, поэтому наши гости сами выбирают определенный пакет услуг. 8 кг ручной клади могут провезти все. С пакетами Essentials, Advantage и Business Flex гости могут провезти до 20 кг. Имеются и дополнительные льготы.

- На какую загруженность рейсов в Баку вы рассчитываете?

- В первом полугодии 2017 года мы достигли 8,5%-ного прироста коэффициента загрузки. Ожидаем увидеть аналогичные цифры и на наших азербайджанских маршрутах.

- Сколько самолетов вы предоставите для рейсов в Азербайджан?

- Предполагается, что наши суда не станут оставаться на ночь в аэропортах Азербайджана, поэтому планирование маршрутов будет осуществляться в соответствии с эксплуатационными потребностями на момент запуска. Во всяком случае рейс Анкара – Баку будет ежедневным.

- Чем вас привлекает Азербайджан?

- Азербайджан всегда был важным рынком, который в Турции очень ценят. Мы верим в силу и долгосрочный потенциал бизнеса, торговли, туризма и культурных связей между нашими двумя странами.

Между нашими странами должно быть больше полетов для полной реализации потенциала торговых и туристических отношений как между Турцией и Азербайджаном, так и между другими странами, поскольку авиасообщение между Европой, Россией, Ближним Востоком и Северной Африкой через Анкару и Стамбул достаточно эффективно.

Дополнительным преимуществом, как мы надеемся, станет и относительно либеральное соглашения между администрациями гражданской авиации наших стран.

- В марте 2016 года Pegasus планировал начать полеты между несколькими турецкими городами и нашей Габалой. Что расстроило эти планы?

- Компания собиралась запустить рейсы в Габалу в качестве первого шага осуществления ее планов в Азербайджане. Однако из-за больших расходов на нужды аэропорта и предпочтений клиентов, как правило, выбиравших рейсы в Турцию из Баку, пришлось закрыть габалинский маршрут.