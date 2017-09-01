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Трамп недоволен работой Тиллерсона Американские источники

 

Недовольство президента США Дональда Трампа работой госсекретаря Рекса Тиллерсона и некоторых советников, включая директора Национального экономического совета Гэри Кона, растет, пишет издание Washington Post со ссылкой на информированные источники.

По данным издания, основные противоречия лидера государства и главы внешнеполитического ведомства связаны с вопросами американского военного присутствия в Афганистане и экономической блокадой Катара и Кубы.

Гэри Кона президент обвиняет в нелояльности за критику реакции Трампа на события в Шарлоттсвилле 12 августа.

Washington Post также пишет, что "некоторые друзья Трампа" считают неизбежным конфликт "вспыльчивого" президента и главы аппарата Белого дома Джона Келли.

"У него очень тяжелое время", — приводит газета слова одного из друзей Трампа после его разговора с президентом  на этой неделе. "Ему не нравится то, как СМИ обращаются с ним. Ему не нравится то, как Келли обращается с ним", — приводит издание слова источника.

Ранее Трамп уже высказывал недовольство работой своей администрации. По решению президента. в отставку ушли глава аппарата Белого дома Райнс Прибас, пресс-секретарь Шон Спайсер и директор по коммуникациям Энтони Скарамучи.

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