Президент РФ Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан байрамы - текст соответствующей телеграммы опубликован на сайте Кремля.

"Целостность уммы всегда была и сегодня служит прочным фундаментом для совершенствования межнационального и межрелигиозного диалога, решения насущных задач развития страны. Отрадно видеть, как этот огромный потенциал воплощается в востребованных образовательных, просветительских, культурных проектах, используется на благо мира и согласия в обществе", — написал президент.

Путин также отметил уникальные традиции праздника, напоминающие о крепких духовных корнях и преемственной связи поколений, в которых и состоит объединяющая сила российской мусульманской общины.