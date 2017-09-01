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Путин поздравил российских мусульман

 

Президент РФ Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан байрамы - текст соответствующей телеграммы опубликован на сайте Кремля.

"Целостность уммы всегда была и сегодня служит прочным фундаментом для совершенствования межнационального и межрелигиозного диалога, решения насущных задач развития страны. Отрадно видеть, как этот огромный потенциал воплощается в востребованных образовательных, просветительских, культурных проектах, используется на благо мира и согласия в обществе", — написал президент.

Путин также отметил уникальные традиции праздника, напоминающие о крепких духовных корнях и преемственной связи поколений, в которых и состоит объединяющая сила российской мусульманской общины.

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