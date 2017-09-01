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Эрдоган о решении американских властей: «Это – скандал»

 

Президент Турции Тайип Эрдоган раскритиковал власти США за предъявление обвинений его охранникам, назвав это скандалом, пишет газета Sozcu.

Ранее власти США предъявили обвинения 15 сотрудникам турецких служб безопасности за их столкновение с участниками акции протеста, произошедшее во время визита президента Эрдогана в Вашингтон в мае этого года.

«Как работает правосудие в США – это настоящий скандал. США несут ответственность за охрану гостей. Если они свои обязанности не выполняют, то разве при нападении членов ПКК моя охрана не будет выполнять свои обязанности? Вот она их и выполнила», — сказал Эрдоган журналистам в Стамбуле после пятничного намаза.

Он также обвинил власти США в том, что они оказывают поддержку организации Фетхуллаха Гюлена.

«Мне трудно понять, чего хочет добиться Америка этими своими действиями. Во время моего следующего визита в США, если будет возможность, мы с президентом Дональдом Трампом отдельно об этом переговорим», — добавил турецкий лидер.

Отметим, что 16 мая у резиденции посла Турции в США, где на тот момент находился Эрдоган, произошли столкновения между приверженцами ПКК и сторонниками правительства Турции.

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