«Азеришыг» принес свет в село Шавго

Сегодня в селе Шавго Астаринского района двойной праздник. Наряду с Курбан байрамы сельчане празднуют проведение в село электричества, сообщили haqqin.az в пресс-слжуюбе ОАО «Азеришыг».

В селе Шавго, расположенном высоко в горах и окруженному лесами, реками и скалами, никогда не было электричества. Расположение села и трудный рельеф исключали возможность использования техники для проведения работ по снабжению села электроэнергией. Все эти работы пришлось вести вручную, говорится в сообщении акционерного общества.

В село, в котором живут 250 человек, было проведено два километра 10-киловаттного и 5 километров 0,4-киловтаного кабеля. Здесь также установлены трансформатор и электрические счетчики в 49 жилых домах.