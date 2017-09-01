Согласно недавнему исследованию, для малообеспеченных граждан России оформление кредитов стало реальным способом поддержки приемлемого уровня жизни. Об этом сообщается в исследовании «Мониторинг экономической ситуации в России», проведенном ведущими экспертными центрами РФ.

«Население частично пытается компенсировать длительное снижение реальных денежных доходов заемными средствами. Более высокий прирост объема кредитов физическим лицам в бедных регионах свидетельствует о том, что заемные средства для низкообеспеченных слоев становятся реальным способом поддержки хоть сколько-нибудь приемлемого уровня жизни», — передает РБК высказывание экспертов.

А какова ситуация в Азербайджане с заемами? Для чего берут кредиты, выгодно ли это и как их возвращают? Много ли тех, кто берет кредит в расчете на сохранение приемлемого образа жизни?

Комментируя для haqqin.az сложившуюся ситуацию, банковский эксперт Акрам Гасанов отметил, что в целом наша ситуация во многом сходна с российской. «Если раньше у нас потребительские кредиты брали в основном с целью, так сказать, «не отстать от соседа и приобрести телефон, машину, турпакет и т.п.», то сейчас основной части населения не до шика и конкуренции с окружающими за блага потребительского общества (хотя, конечно, такое тоже по-прежнему имеет место)».

«Снижение реального уровня доходов вынуждает многих поддерживать себя посредством кредитов. При этом делают это неохотно (считают это вынужденной мерой), потому что сегодня азербайджанское общество по большей части негативно настроено против банков в целом и кредитов в частности. Наши банки своей безответственной, а порой даже незаконной деятельностью, конечно же, заслужили такое отношение, но и население тоже небезгрешно: ведь кредитуются зачастую без особой нужды, а когда доходы снизились, то начали валить все свои беды на банки. Кстати, многие сейчас ищут кредиты как раз для погашения прошлых кредитов, в основном взятых в иностранной валюте», - отметил собеседник.

При этом Гасанов отмечает, что и взять сегодня кредит дело не из легких: «Банки стали проводить более ответственную кредитную политику и тщательнее проверять уровень доходов потенциальных заемщиков. И в основном делают это добровольно, поскольку новые проблемные кредиты им не нужны. Но есть и фактор принуждения: Палата по надзору за финансовыми рынками покончила с безответственным банковским надзором, годами осуществляемым Центробанком, и предъявляет к банкам жесткие требования по потребительскому кредитованию. Например, Палата требует, чтобы заемщик имел ежемесячный доход более трехкратного прожиточного минимума. Поэтому многие граждане сегодня не могут получить кредиты в кредитных организациях и обращаются в ломбарды, условия у которых вообще грабительские. Ломбарды, кстати, никто не контролирует, а потому они творят, что хотят».

Палата в том числе не позволяет кредитовать граждан в иностранной валюте, если только эти граждане не получают доход в иностранной валюте либо не имеют в банке вклад в иностранной валюте. Поэтому сегодня потребительские кредиты, как правило, выдаются в национальной валюте. «Это хорошо, указывает эксперт. Но плохо то, что процентная ставка резко выросла. И это понятно, поскольку в пять раз (с 3 до 15) выросла учетная ставка Центробанка. В этом смысле потребительские кредиты в банках стали невыгодны. Но они все равно выгоднее кредитов, которые предлагают населению ломбарды».

Но основной проблемой, конечно же, остается возврат кредитов, считает Гасанов. «Чуть ли не половина заемщиков - физических лиц сегодня де-факто являются банкротами и не могут платить по счетам. Другое дело, что предусмотренный законом институт банкротства на практике пока не действует. Но думаю, скоро этот институт заработает. В суды поступило уже много заявлений от граждан, в которых они просят объявить их банкротами. Суды, правда, пока пытаются их отфутболить по разным надуманным предлогам. Но долго это продолжаться не может, и институт банкротства будет работать как во всех цивилизованных странах. В конце концов суды обязаны уважать закон и президента, его подписавшего. А это означает, что банки сейчас будут вдвойне осторожны и станут отказывать в кредитах потенциальным банкротам».

Вторая половина заемщиков делится: 1) на тех, кто не может платить кредиты по текущим условиям и просят реструктуризации, на что банки стали идти все чаще, что достаточно разумно с их стороны, и 2) тех, кто, злоупотребляя этой национальной проблемой, просто уклоняются от возврата кредитов. И, судя по всему, без вмешательства правоохранительных органов здесь не обойтись. Особенно там, где эти проблемные кредиты сознательно созданы владельцами и/или менеджерами банков.

«Наши банки до сих пор не понимают, что банковская система держится на доверии. А доверие нужно заслужить. Ведь дошло до того, что люди сегодня не только забирают из банков свои вклады, но даже не хотят брать там кредиты. Вообще не хотят иметь дело с нашими банками. А это очень тревожный звонок для банковской системы», резюмирует эксперт.