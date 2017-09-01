Рамиль Шейдаев перешел в «Карабах»

Футбольный клуб «Карабах» объявил о переходе нападающего сборной Азербайджана Рамиля Шейдаева.

Футболист, принадлежащий турецкому «Трабзонспору», будет играть в «Карабахе» на правах аренды. Срок аренды – до конца сезона 2017/2018.

Рамиль Шейдаев – воспитанник российского «Зенита». Прошлым летом он перешел в «Трабзонспор», но закрепиться в турецком клубе не смог и был отдан в аренду словацкой «Жилине». Но и там Шейдаев оказался не нужен.

Хочется верить, что 21-летний форвард принесет пользу своему новому клубу – «Карабаху».

Между тем греческие СМИ сообщают, что в «Карабах» перешел бразилец Педро Энрике из клуба ПАОК. Вероятно, официально об этом будет объявлено сегодня.

27-летний полузащитник ранее играл за швейцарский «Цюрих» и французский «Ренн».