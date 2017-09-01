Лавров: «Москва не ищет ссор с США»

Россия не ищет ссор с США, Москва и сейчас открыта для конструктивного взаимодействия. Об этом заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая перед студентами и преподавателями МГИМО, передает ТАСС.

«Как не раз говорил президент, мы не ищем ссоры с этой страной. Мы были всегда дружественно настроены к американскому народу, открыты и сейчас для конструктивного взаимодействия там, где это отвечает российским интересам», - сказал министр.

«Искренне хотим, чтобы двусторонняя политическая атмосфера стала нормальной. Но, как вы знаете, для танго нужны двое, - подчеркнул Лавров. - Пока, по-моему, наши американские партнеры исполняют раз за разом индивидуальный брейк-данс».