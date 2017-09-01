Соперником Путина на выборах может стать женщина

Соперником Владимира Путина на выборах российского президента в 2018 году может стать женщина, пишет газета "Ведомости".

По данным источников издания в администрации президента и близких к ней экспертов, рассматриваются пять-семь кандидатур, среди которых три из "Справедливой России": председатель Социал-демократического союза женщин России Наталья Великая, лидер Национального родительского комитета Ирина Волынец и член центрального совета партии Ирина Петеляева.

Другой источник называет идеальным вариантом телеведущую Ксению Собчак. "Идеальный вариант — Ксения Собчак, демонстрирующая образ современной молодой женщины, которая хотела бы пойти в политику… Умная, яркая, интересная, но не во всем соответствующая образу типичной русской женщины, вопрос — решится ли она", — рассказал собеседник издания.

Женщины до сих пор дважды были кандидатами в президенты: в 2000 году нынешний председатель Центризбиркома Элла Памфилова ("Гражданское достоинство") набрала 1,01% голосов, а в 2004 году Ирина Хакамада (Союз правых сил) – 3,84%.