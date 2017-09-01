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Завтра в Баку сохранится стабильная погода

 

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается, утром местами возможен слабый туман, будет дуть умеренный северо-западный ветер, сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Температура воздуха на Абшероне ночью - 22-25, днем - 30-35, в Баку ночью - 23-25, днем - 32-34 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью - 75-85, днем - 45-50 процентов.

На пляжах Абшерона температура морской воды в Сумгаите, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя - 25-26, Загульбе, Бузовне, Мардакане, Шувелане - 26-27, Тюркане, Говсане, Сахиле, Шихово – 27-28 градусов тепла.

В районах Азербайджана в пятницу также будет преимущественно без осадков, однако ночью и вечером в некоторых горных районах возможны кратковременные, грозовые дожди, будет дуть порывистый восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 19-24, днем - 33-38, в горах ночью - 13-18, днем - 23-28 градусов тепла.

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