Глава МИД Армении Эдвард Налбандян не почтил своим вниманием заседание глав внешнеполитических ведомств стран Восточного партнерства и Вышеградской четверки, состоявшееся в самом конце лета в Будапеште.

Предполагается, что свой демарш Налбандян предпринял из-за члена «четверки» Венгрии, с которой Армения приостановила дипотношения еще в 2012 году. В Ереване тогда даже демонстративно сожгли венгерский флаг, а ограду вокруг консульства страны обклеили листовками со словами «Венгрия, давай, до свидания!».

Тогда же Серж Саргсян на специальном заседании с участием диппредставительств сообщил: «Я официально заявляю, что сегодня мы приостанавливаем дипломатические отношения и все официальные связи с Венгрией». Причиной дипломатического скандала стало решение об экстрадиции из Будапешта в Баку азербайджанского офицера Рамиля Сафарова.

С той поры и по сей день Ереван и Будапешт так не восстановили свои отношения. Но это, однако, не мешает Армении готовиться к подписанию нового соглашения с ЕС, куда входит также и Венгрия. Правда, судьба армянско-европейского соглашения ныне под большим вопросом – неизвестно, позволят ли Еревану его реализовать московские хозяева Армении.