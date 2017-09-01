Американцы требуют признать Сороса террористом

Десятки тысяч американцев подписали петицию с требованием к американскому президенту Дональду Трампу объявить миллиардера Джорджа Сороса террористом. Документ размещён на сайте Белого дома, передает RT.

К настоящему времени в поддержку петиции высказались 70 тысяч человек, однако для её рассмотрения Белым домом требуется 100 тыс. подписей.

«Джордж Сорос умышленно и на постоянной основе пытался дестабилизировать и совершать акты насилия против Соединённых Штатов и его граждан, он создал и профинансировал десятки и, вероятно, сотни организаций, цель которых — применение модели террористической тактики Алинского для развала системы конституционного строя США», — говорится в тексте петиции.

Подписанты также призывают правительство изъять имущество и активы миллиардера.

В июле премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в своем выступлении в университете румынского города Бэиле-Тушнад заявил, что сторонники Сороса и «брюссельские бюрократы» способствуют притоку мигрантов в его страну и в целом в Европу.