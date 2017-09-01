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Лавров отказался баллотироваться на пост президента

 

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не будет баллотироваться на пост президента России в 2018 году, передает РИА Новости.

В пятницу во время своего выступления в МГИМО, отвечая на вопрос студентки о том, не рассматривает ли он себя в качестве кандидата на предстоящих президентских выборах, министр указал - "Нет, не рассматриваю".

"Скажу откровенно, не в порядке лести, а в порядке искреннего заявления, мне очень комфортно и приятно работать с президентом Путиным, и я вижу, что у нас есть еще целый ряд задач, которые необходимо решить на внешнеполитическом фронте. И то, что наше министерство активно этим занимается, я считаю самым главным в своей жизни", — добавил он.

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