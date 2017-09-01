Сель заблокировал сотни человек в горах Кабардино-Балкарии

Более 500 человек оказались отрезаны селем в горах Кабардино-Балкарии, передает РИА Новости заявление источника в экстренных службах региона.

"Отрезаны 27 туристических баз и 49 зарегистрированных туристических групп, в составе которых более 500 человек и в том числе 133 иностранца", — отметил собеседник агентства.

Кроме россиян заблокированными оказались представители США, Германии, Китая, Польши, Словении и Малайзии.

По данным властей Кабардино-Балкарии, мощный сель сошел со склонов ущелья Адыл-Су. Кроме того, из-за проливных дождей поднялся уровень воды в реке Баксан, и в нескольких местах размыло федеральную дорогу Прохладный — Азау и смыло три пешеходных моста. Селевыми потоками также отрезаны пять населенных пунктов, в которых проживают почти шесть тысяч человек.

Как отметили в Управлении федеральных автомобильных дорог "Кавказ", для движения закрыт участок автодороги А-158 Прохладный — Баксан — Эльбрус с 63-го по 93-й километр. МВД рекомендовало местным жителям временно воздержаться от поездок в Эльбрусский район.

В ликвидации последствий схода селя участвует более десяти единиц техники. Специалисты укрепляют участки автодорог в зоне бедствия.

В горных районах Кабардино-Балкарии прогнозируют сильный дождь и грозу. в связи с чем объявлено штормовое предупреждение.