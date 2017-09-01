Душанбе во второй раз за последние две недели обвинил Тегеран в организации убийств таджикских политиков и журналистов в 1990-х годах и в разжигании гражданской войны в Таджикистане.

Власти республики объявили также о блокировании банковских счетов лиц, находящихся в розыске по подозрению в причастности к терроризму, хотя, по данным из источников в МВД Таджикистана, речь идет о конфискации средств, находящихся на этих счетах. Естественно, что под изъятие в пользу властей попадают и все бизнес-активы лиц, обвиняемых в терроризме и подрывной деятельности в пользу Ирана.

В начале августа нынешнего года государственное телевидение Таджикистана показало фильм, снятый министерством внутренних дел страны, в котором Тегеран прямо обвиняется в убийствах экс-спикера парламента Сафарали Кенджаева, журналиста и политика Отахона Латифи, известных ученых Мухаммада Осими, Юсуфа Исхаки, Минходжа Гулямова, политика Карима Юлдошева, известного писателя Сайфа Рахима Афарди, бывшего муфтия Фатхуллохона, а также, что по замыслу авторов фильма должно быть услышано в Москве, примерно 20-ти офицеров российской 201-й военной базы в Таджикистане.

Собственно, вся «доказательная база» фильма строится на показаниях трех человек - арестованных почти два года назад сторонников генерала Назарзода, который, по версии официального Душанбе, в 2015 году пытался совершить государственный переворот. Естественно – по заданию Тегерана и при непосредственной поддержке Партии исламского возрождения Таджикистана, оппонента правящего режима.

После долгих и «вдумчивых» допросов эти три человека - Тагоймурод Ашрапов, Абдукодир Абдуллоев и Саймухриддин Кудратов – спустя почти два года после ареста внезапно вспомнили, что в 90-х годах проходили специальную подготовку в тренировочных лагерях на территории Ирана, в Куме, Гургане, Мешхаде и Тегеране. По окончании курса обучения им выдали иранские паспорта и отправили в распоряжение генерала Назарзода с приказом выполнять все его указания. Вот такая незатейливая история про «иранских киллеров», причем полная нестыковок и противоречий и с такими провалами в сюжете, что с горечью понимаешь – традиции советского «Таджикфильма» полностью утрачены.

Блокбастер спецслужб Душанбе вышел одновременно еще и на русском, и на узбекском языках, причем – сразу же был выставлен в интернет. Видимо, с целью предупредить Ташкент, а также русскоязычную аудиторию о коварстве Тегерана.

Что бы ни говорилось о причинах нынешней антииранской истерии в Таджикистане, какие бы версии и геополитические расклады ни приводились, в основе всей кампании против Тегерана, как и в известном сюжете об Али-бабе и 40 разбойниках, лежат деньги. Много денег. Сразу три финансовых потока.

Во-первых, средства иранского бизнесмена Бабака Занджани, находящегося сейчас под смертным приговором. Вешать его иранские власти не торопятся, рассчитывая, что гигантские суммы, всего на 2.6 миллиарда евро, все же удастся вернуть в бюджет страны. Часть этих денег – около двух миллиардов долларов – проходили через Национальный банк Таджикистана. Душанбе, естественно, все отрицает: «Никакого Занджани не знаем, никаких денег он у нас не оставлял, все предъявленные документы – фальшивка от первой цифры до последней точки».

Но помимо денег были и бизнес-активы, которые Занджани создавал с благословения таджикских властей и в партнерстве с его доверенными лицами - авиакомпания «Азия экспресс», терминал и таксопарк «Азия экспресс», «Контбанк», строительная компания «Конт» и много чего еще. Тегеран предлагает Душанбе: ладно, с финансами будем разбираться, но хоть это верните. В ответ звучат обвинения в поддержке террористов и подготовке государственного переворота.

Во-вторых, под прикрытием антииранской истерии и «борьбы с экстремизмом» таджикские власти весьма успешно «отжимают» бизнес как у иранцев, так и тех граждан своей страны, которые имели несчастье когда-либо соприкасаться с ПИВТ. Причем это явление носит массовый характер, и в ход идет все – от шантажа до временного задержания родственников бизнесменов. Которых выпускают лишь после того, когда переоформлены все необходимые документы и активы перешли к «правильным» и политически грамотным новым владельцам.

И, наконец, в-третьих. До прихода к власти Хасана Рухани Иран вкладывался в экономику Таджикистана, и вкладывался серьезно - на сотни миллионов долларов. Новая президентская администрация в Тегеране изменила приоритеты, и ручеек, питавший клан Рахмона, потихоньку иссяк, что вызвало в Душанбе откровенное негодование – как же так, как они посмели!

Поэтому цели нынешней пропагандистской антииранской кампании «Рахмон-баба и иранские разбойники» совершенно незатейливы и очевидны. Если Иран пойдет на обострение и разрыв отношений – прекрасно, тогда вопрос о возвращении денег и бизнес-активов можно полностью закрыть. Если же он решит задобрить Душанбе – Рахмон и его окружение снова в выигрыше.

Тегеран пока спокоен и на выпады таджикских властей не реагирует. Поскольку прекрасно понимает, что имеет дело с привычным для Душанбе занятием – торговлей лояльностью. Вот только как долго продлится иранское терпение?