Евросоюз в последнее время нередко корректирует направления своей политики, подгоняя ее под новые геополитические обстоятельства. Одним из таких новых направлений стало для ЕС активное вовлечение в зону своего влияния Южного Кавказа.

Азербайджан, в целом, не против соглашения с ЕС, но исключительно такого, в котором реально бы были отражены не только уже достигнутый уровень двустороннего сотрудничества, но и четко прописаны принципы взаимного уважения, а главное – равноправия сторон. Прорывов тут никто не ожидает, но факт остается фактом - в сферах общих интересов ЕС и Азербайджана, а именно в энергетическом и транзитном секторах, сотрудничество налажено и углубляется.

Вместе с тем Азербайджан не считает, что должен брать на себя дополнительные обязательства политического характера. Это четко сформулировал на заседании Вышеградской четверки и Восточного партнерства в Будапеште глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров: «Мы заинтересованы в скорейшем завершении переговоров по соглашению о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и ЕС и о развитии двустороннего сотрудничества в рамках этого документа». И только – о политических аспектах ни слова.

Э.Мамедъяров счел нужным отметить также, что Вышеградская группа стимулирует Азербайджан к развитию диалога с ЕС, добавив, что «со дня официального старта переговоров в феврале прошлого года мы провели плодотворный и конструктивный диалог по различным пунктам проекта соглашения».

Ход переговоров Азербайджана с ЕС прокомментировал haqqin.az временный поверенный представительства ЕС в Азербайджане Денис Данилидис, отметив, что старт обсуждению нового соглашения был дан президентом Ильхамом Алиевым во время его визита в Брюссель в феврале нынешнего года.

«До этого были созданы две переговорные группы, согласован проект текста, который послужит основой переговоров по различным частям соглашения. Иногда переговоры требуют физического присутствия делегаций, а порой командыобщаются через видеоконференции. С февраля была проведена невероятная работа, отражающая сильные политические обязательства с обеих сторон.

Как заявили наши азербайджанские коллеги, скорость не должна быть врагом качества. Поэтому переговоры проходят без каких-либо конкретных сроков и временного давления. В ближайшие недели рабочие группы обеих сторон возобновят совместную работу над конкретными главами, и в предстоящем месяце может произойти пленарное заседание обеих делегаций», - сказал дипломат.